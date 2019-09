Kippe grisetaklet lagkamerat: – Kjente det knakk

LILLESTRØM (VG) I forkant av helgens kamp mellom LSK og Rosenborg, sendte Frode Kippe (41) to lagkamerater i bakken på tirsdagens trening.

– Det er en stygg spiller, altså. Det er bare å holde seg langt unna når han fyrer på alle pluggene. Det gikk hardt for seg i dag. Jeg kjente at det knakk, men jeg tror han knakk den på plass. Så det gikk greit, sier Simen Kind Mikalsen til VG etter å ha blitt meid ned av Kippe under et kortbanespill på LSKs treningsfelt.

I løpet av økten gikk også storscorer Thomas Lehne Olsen i gresset, etter å ha fått en albue fra kapteinen.

Begge situasjonene kan du se i videovinduet øverst i saken, hvor de involverte deler sine opplevelser av de tøffe duellene.

Får ros

Både Kind Mikalsen og Lehne Olsen smilte etter økten, men underveis smalt det fra Kippe flere ganger. Det mener LSK-trener Jörgen Lennartsson er bra.

Han har den siste tiden plassert veteranen på benken, men liker det han ser fra 41-åringen.

– Kippe gjorde som vanlig en gedigen innsats. Vi ønsker jo å ha «kamplike» treninger. Det skal være temperatur. Så gjelder det ikke å gå over grensen, slik at vi spiller på en måte som vi ikke kan gjøre i kamp, sier Lennartsson til VG.

– Du har mange gode midtstoppere. Hvordan ser situasjonen ut for Kippes del?

– Svaret på det er «ja». Vi har mange gode stoppere. Vi har også Joonas Tamm, som ikke var her i dag, men som spilte mot Nederland. Så ja, det har vi, sier LSK-treneren i dette intervjuet:

Går for seier

Før lørdagens Eurosport-sendte oppgjør mot Rosenborg, ligger LSK på 10. plass. Med seier kan gultrøyene avansere tre hakk på tabellen. I oppgjøret på Lerkendal starter trolig nevnte Tamm og svenske Tobias Salquist i midtforsvaret.

Kippe ønsker å spille, men han aksepterer avgjørelsen til Lennartsson.

– Vi har jo et lag som har levert jevnt gode prestasjoner over tid nå. Jeg er med på å kjempe om plassen som de andre på laget. Vi har en god og bred stall. Jeg skal være godt forberedt uansett om jeg starter, om det blir noen minutter eller hva det blir, sier Kippe til VG.

– Hvordan ser du på selve matchen?

– Vi gleder oss veldig. Vi har fått en helg hvor vi har ladet litt batterier. Nå skal vi til Lerkendal å møte et av Norges beste lag, på en fantastisk bane. Vi skal prøve å gi dem kamp, og forhåpentligvis kan vi få en seier der etter mange tap, sier Kippe, som får ros av lagkamerat Fredrik Krogstad for jobben han legger ned på treningsfeltet.

– Han har virkelig fått tilbake gnisten etter landslagspausen. I dag var han gode, gamle Kippe igjen. Det gikk hardt for seg. Jeg hyller det egentlig bare. Jeg syns at vi må ha det såpass. At en veteran som Frode tråkker til litt, tror jeg bare har en fin effekt på resten, sier Krogstad til VG.

