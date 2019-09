STRESSET: Erik Hamrén, Islands sjef, sliter etter at laget hans tapte i Albania tirsdag kveld. Foto: FLORION GOGA / X06500

Hamrén og Island sliter etter stygt tap i Albania

Det var tapet som ikke skulle komme akkurat nå: Men Island og Erik Hamrén får trøbbel med å nå EM-sluttspillet etter at de snublet med 2–4 i Albania tirsdag kveld. Samtidig viste Cristiano Ronaldo sin klasse: Fire scoringer for Portugal, da de trengte det som mest.

Belgia, Italia, Spania og England er de eneste landene som står med bare seirer så langt i EM-kvalifiseringen. Den jevneste er gruppe G, der fem lag fortsatt kan kvalifisere seg, med fire kamper igjen å spille.

England fulgte Belgia, Italia og Spanias eksempel med null poeng-tap før vi går inn i de to siste månedene av EM-kvalifiseringen. Dermed er det også de landene som er nærmest billett til mesterskapet, som skal spilles over «hele» Europa sommeren 2020.

I gruppe A så England ut til å knuse Kosovo tirsdag kveld, men 5–1 til pause ble til 5–3 til slutt. England står med 12 poeng og 15 pluss-mål med tre kamper igjen i gruppe A. Kosovo og Tsjekkia må gjøre opp om den andre EM-plassen, 14. november i Plzen, Tsjekkia. Tsjekkia tok over 2. plassen i gruppen, etter 3–0 over Montenegro i Podgorica tirsdag kveld.

Ukraina er utvilsomt nærmest EM-billett fra gruppe B. Det kunne se ut som Portugal, igjen, små-rotet det til for seg med poeng-tap borte mot Litauen, som tok ledelsen. Men Cristiano Ronaldo ville ikke se at landet hans dummet seg ut: En scoring før pause og tre etter pause sikret seieren, og dermed fortsatt andreplass i gruppen. William Carvalho fastsatte sluttresultatet til 5–1 for portugiserne.

Med seier for Serbia mot Luxembourg (3–1) borte tirsdag kveld, er denne gruppen fortsatt åpen med tre kamper igjen. Ukraina mot Portugal i Kiev 14. oktober, samt Serbia-Ukraina i Beograd 17. november vil avgjøre det hele.

Nord-Irland har gjort gruppe C mer spennende enn de fleste nok hadde trodd på forhånd. Riktignok ble det 0–2 for Tyskland mandag, men kanskje klarer nord-irene å følge Tyskland og Nederland helt til målstreken?

De har igjen både Nederland og Tyskland - på bortebane, i tillegg til at Nederland har en kamp mindre spilt. Så sjansene er fortsatt stor for at det blir «the usual suspects» som tar seg videre - fra gruppe C.

Gruppe D har fem lag. Irland, Danmark og Sveits er trolig de tre det vil stå om. Danmark-Sveits er en nøkkelkamp den 12. oktober. Men alle tre lagene møtes innbyrdes: Irland møter Sveits borte - og Danmark hjemme til slutt. For de som har fulgt med: Det var de to som gjorde opp i kvalik til VM for snart to år siden. Kanskje får Åge Hareide nok en sjanse - i siste liten.

VM-finalist Kroatia har ikke imponert voldsomt og skuffet med bare uavgjort mot Aserbajdsjan mandag. Dermed er fire lag fortsatt med i kampen om de to EM-plassene. Her er det en rekke innbyrdes kamper. Wales, med seks poeng på fire kamper, har igjen alle tre lagene som ligger foran dem på tabellen: Først Slovenia borte, Så Kroatia hjemme og til slutt Ungarn hjemme. Det kan fort gi EM plass for waliserne. Kroatia, tabell-lederen, har også igjen Ungarn og Slovenia - hjemme.

I Norges gruppe er Spania på god vei til å spille EM, mens Sverige, Romania og Lagerbäcks menn kjemper om den andre plassen. Tidligere tirsdag hadde VG en gjennomgang av denne gruppen.

I gruppe G er det jevnt. Fem lag er i med i kampen om de to plassene som gir EM-sluttspill. Robert Lewandowskis Polen topper foreløpig. Her er det så mange interne kamper mellom konkurrentene at det er umulig å skille ut nøkkelkampene. Nord-Makedonia, nummer fem i dag, men bare tre poeng bak Slovenia på 2. plass, skal møte alle fire lagene foran seg på tabellen, to hjemme o to borte.

Frankrike vant som ventet mot Andorra tirsdag kveld (3–0), og sammen med Tyrkia (seier 4–0 borte mot Moldova), har de tatt et grep om pulje H, der Island sliter etter null poeng i Tirana mot Albania. De tre poengene de nå ligger bak, må Erik Hamrén og hans islendinger hente inn mot Frankrike hjemme 11. oktober og Tyrkia borte 14. november. Det kan bli tøft nok for et islandsk lag som slapp inn fire mål mot Albania (2–4).

Belgia står altså med seks strake seirer etter mandagens overbevisende 4–0 i Skottland. De ser ut til å få følge av Russland. Det er egentlig ingen utfordrere i denne gruppen. Finalen i puljen spilles 16. november i St Petersburg.

I gruppe J står Italia med seks strake seirer og går mot EM-billett.

Finland ligger også godt an med 12 poeng, mens Armenia er den store overraskelsen med ni poeng. Nøkkelkampen her blir Finland-Armenia i Turku 15. oktober. Armenia har også igjen Italia borte, så Finland er favoritter til å ta seg direkte til EM - for første gang i historien. Bosnia har også en liten mulighet her, hvis både Finland og Armenia dummer seg ut.

Publisert: 10.09.19 kl. 22:50