HEMMELIG: Seks prosent av årets kamper i lavere divisjoner i Oslo fotballkrets har en dommer som har valgt å skjule identiteten sin. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Rundt 20 Oslo-dommere skjuler identiteten sin

Fotballdommere i lavere divisjoner i Oslo har begynt å skjule identiteten sin for deres egen sikkerhet. I andre store kretser er dommere med skjult identitet så godt som fraværende.

Det kommer frem etter at VG har gått gjennom nesten 5000 av årets kamprapporter fra herrefotball i 4. divisjon og lavere på fotball.no. Her vil en dommers identitet som utgangspunkt vises, men dommere kan selve velge å skjule både navn, telefonnummer og epostadresse.

I Oslo fotballkrets har totalt 77 av 1279 kamper VG har gått gjennom blitt dømt av en dommer som har valgt å skjule sin identitet. Det utgjør seks prosent av kampene.

I fotballkretsene i Hordaland og Trøndelag er tallet null. I Rogaland er det én kamp, men fotballkretsen der opplyser til VG at de tror dette mest sannsynlig skyldes en feil. Alle disse tre kretsene har omtrent like mange kamper i lavere divisjoner for menn som Oslo.

Skjuler av hensyn til sikkerhet

VG har vært i kontakt med to dommere som har bestemt seg for å skjule identiteten sin. Begge dømmer i Oslo.

De bekrefter at de har gjort det av hensyn til egen sikkerhet, enten etter å ha blitt utsatt for vold eller trusler, eller av frykt for å oppleve dette. Ingen av dem ønsker å stå frem med navn, av samme grunn som at de har skjult identiteten sin i utgangspunktet.

VG er kjent med identiteten til flere av de andre dommerne som har skjult identitet på fotball.no, men har ikke klart å komme i kontakt med dem.

Se oversikt over alle de 103 alvorlige volds- og trusselsakene NFF har behandlet siden 2010:

NFF Oslo: – Trist

Totalt er det rundt 20 dommere i seniorfotballen i Oslo som har valgt å skjule sin identitet, opplyser NFF Oslo til VG. Kretsen har ikke kartlagt bakgrunnen for at disse dommerne har valgt å gjøre dette, og vil av personvernhensyn ikke spørre dem om det.

Likevel erkjenner kretsens daglige leder, Tore Jarl Bråteng, at det er sannsynlig at det er frykt for trusler og vold som har gjort at noen av de 20 dommerne har tatt dette valget.

– Det er trist og uakseptabelt at de opplever det som nødvendig. Vi må bare jobbe så hardt vi kan for å begrense den typen atferd som har ført til at de har fjernet sine opplysninger, sier Bråteng til VG.

Han understreker samtidig at NFF Oslo gjerne vil snakke med dommerne som har skjult sin informasjon dersom de selv ønsker det, siden de kan gi nyttig informasjon om hvordan de skal håndtere dette fremover.

– Har dere anbefalt noen av dommerne deres å skule sin identitet etter volds- eller trusselhendelser?

– Vi har selvsagt dialog med dommerne våre når det har skjedd alvorlige hendelser. Da kan vi gjøre dem oppmerksomme på at det er en mulighet de har, men selve valget legger vi oss ikke opp i.

– Er det trygt å være dommer i Oslo-fotballen når dommere ser seg nødt til å holde navn og kontaktopplysninger hemmelig?

– Det er enkelte dommere som har hatt tøffe opplevelser med trusler og vold, det stemmer. Men det spilles rundt 30 000 kamper i kretsen årlig, og det er veldig få alvorlige hendelser. Så ja, i det store bildet vil jeg si at det er trygt å være dommer i Oslo. Men ett tilfelle av vold er uansett ett for mye. Vi trenger både spillere, dommere, trenere og ledere i fotballen. Da må vi sørge for at fotballen er en trygg og god plass å være – for alle, sier Bråteng.

Oslo fotballkrets er overrepresentert på volds- og trusselstatistikken i fotballen:

Tidligere toppdommer etterlyser tiltak

– Dette er skremmende! sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg til VG når han får høre om dommerne som velger å skjule sin kontaktinformasjon.

Når han får summet seg har han også en del ros å gi til dommerne det gjelder.

– De må være noen virkelig sterke personer når de fortsatt er aktive etter opplevelser som de VG har dokumentert i det siste. Hadde det vært meg, tror jeg at jeg ville knust fløyta og brent dommerdrakten på flekken, sier Staberg.

Nå etterlyser den tidligere elitedommeren handling fra Fotballforbundet når disse sakene kommer opp i lyset.

– Når dommere ser seg nødt til å gjøre dette, så er det jo åpenbart at det eksisterer et kjempeproblem. Nå er NFF nødt til å gjøre noe! Jeg forventer å se tydelige tiltak når de har fått litt tid til å tenke seg om.

GÅR EN GRENSE: Dommer Per Ivar Staberg har vært i mange opphetede situasjoner på en fotballbane, men tror ikke han ville tålt vold eller trusler. Her går han mellom Strømsgodsets Marcus Pedersen og Tromsøs Helge Haugen i en eliteseriekamp i 2010. Foto: Tore Kristiansen

