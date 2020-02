MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland jakter hele tiden scoringer. Hvis spissen ikke lykkes, blir han forbannet. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Haaland kastet lagkamerat i bakken i Molde: – Han er uredd

DORTMUND (VG) For åtte måneder siden spilte de sammen under U20-VM i Polen. Nå forteller Erling Braut Haalands lagkamerater om en helt spesiell person.

St. Pauli-forsvarer Leo Østigård (20) er ansett som Norges kanskje største stoppertalent. Han var kaptein for U20-landslaget under fjorårets verdensmesterskap og har delt garderobe med Braut Haaland også i Molde.

Allerede for åtte måneder siden, på et tidspunkt hvor spisskompisen nettopp hadde scoret sitt første mål for østerrikske Red Bull Salzburg, uttalte Østigård til VG at Braut Haaland allerede var god nok for Premier League og at jærbuen var en mann Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær trengte sårt. Siden den gang har Braut Haaland blitt en av Fotball-Europas største stjerner.

– Det er vanvittig. Men jeg har sagt dette lenge. Erling har det som skal til for å gjøre det mot hvem som helst. Han er komplett, forteller Østigård til VG etter Braut Haalands herjinger for Salzburg og Borussia Dortmund.

HAALAND-KOMPIS: Leo Østigård i aksjon for Norges U20-landslag i Polen sist vår. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Kastet i bakken

I 2017 var Østigård og Haaland de to største talentene i Molde. Til tross for at Østigård bare var 17 år, fikk stopperen kapteinsbindet av Solskjær i flere treningskamper.

Det skyldtes blant annet mentaliteten hans. Østigård mener samtidig at Haalands hode er helt spesielt. Den nåværende Borussia Dortmund-angriperens enorme ønske om å score mål, bidro i et tilfelle til et sammenstøt mellom de to kompisene.

– Jeg husker spesielt en gang jeg blokket et skudd på trening etter at han hadde dratt seg forbi to mann. Da tok Erling tak i meg og kastet meg i bakken. Da forstår du hvor lysten han er på mål, forteller Østigård.

SULTEN: Her jager Braut Haaland etter ballen som nettopp er satt i mål bak LSK-keeper Arnold Origi i Molde i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Hvordan vil du beskrive mentaliteten hans? Han virker veldig uredd.

– Ja, det er vel det som er grunnen til at han «gjør det» gang på gang. Jeg tipper han allerede tenker på å score i neste kamp nå. Mange hadde nok tatt av, men han tenker neste match hele veien. Han er uredd uansett hvem han møter, sier Østigård etter Braut Haalands 32. og 33. scoring for sesongen i oppgjøret mot Köln.

– Norge kan bare glede se til å spille VM med denne mannen på topp en dag, mener Østigård, som selv har vært glitrende for 2. Bundesliga-laget St. Pauli på lån fra Premier League-klubben Brighton.

HVOR MANGE MÅL HAR DU SCORET NÅ, SA DU? Braut Haaland ser ut til å gjøre en opptelling sammen med Østigård under nimålsshowet sitt mot Honduras under U20-VM i Polen i fjor. Foto: Scanpix

Haaland inspirerer

Under verdensmesterskapet for U20-landslag i fjor, fikk Haaland global oppmerksomhet etter ni scoringer mot Honduras. Spissens prestasjon var så overlegen at enkelte lurte på om det var kampfiksing inne i bildet fra søramerikanernes side.

Åtte måneder senere har kanskje flere lettere for å forstå hva Haaland faktisk er kapabel til.

SCORET NI: Her smeller Haaland inn et av sine ni mål i 12–0-seieren over Honduras i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Christian Borchgrevink spilte høyre back for Norge i oppgjøret mot Honduras. Han forbereder seg nå til Eliteserien 2020 med Vålerenga. Forsvarsspilleren forteller at Haalands væremåte, holdninger og prestasjoner har innflytelse på ham, selv om de befinner seg i to forskjellige land.

– Det er inspirerende. Jeg kunne naturligvis aldri spådd dette i mai, men jeg er på en måte ikke så overrasket heller. Han har et vanvittig potensial. I et lag som skaper mange sjanser for ham, så får han det ut. Vi skulle gitt ham litt flere baller å jobbe med i U20-VM så er jeg sikker på at vi hadde kommet lenger, forteller Borchgrevink til VG.

U20-LAGET: Disse 11 startet mot Honduras, da Haaland scoret ni ganger. Fra venstre: Håkon Evjen, Haaland, Tobias Christensen, Jens Petter Hauge, Kristian Thorstvedt, Christian Borchgrevink, Adnan Hadzic, Tobias Børkeeiet, Ulrik Fredriksen, Julian Faye Lund og Leo Østigård. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Haaland omtalte selv U20-kompis Ulrik Fredriksen som en «tanks» i forbindelse med fjorårets mesterskap. Nå forteller Fredriksen at han jobber beinhardt i hverdagen som FK Haugesund-stopper for å kunne få sjansen til å spille sammen med Haaland igjen for Norge i fremtiden.

– Først og fremst er det helt sykt det han driver med. Når det først har skjedd, er jeg ikke overrasket. For han er så god. Da går det fint når man får sjansen på det nivået. Jeg unner ham dette og det vi har i vente fra ham, for det kommer nok mye mer, kjenner jeg ham rett, sier Fredriksen til VG.

– Erling er en strålende kar utenfor banen også. Det er kult å ha spilt på lag med en profil som ham. Jeg skal jobbe hardt - slik at jeg ikke allerede har spilt min siste landskamp med ham, forteller Fredriksen.

«ON FIRE»: Braut Haalands nye lekeplass heter Signdal Iduna Park. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Humørspreder

For dem som har vært rundt Haaland, er det umulig å ikke legge merke til en vanvittig energi. Før, under og etter kamper er det nærmest som den bobler over i form av små hopp, store smil og en massiv glede.

Jens Petter Hauge har lenge vært sett på som en Bodø/Glimt-juvel. I fjor satte kantspilleren inn syv mål da laget tok sølv i Eliteserien.

Hauge forteller at han aldri har delt garderobe med en spiller som har vist en større innsats enn Haaland.

– Jeg er veldig imponert over det han presterer. Han har en mentalitet og treningsiver som jeg ikke har opplevd med noen andre. Han er en utrolig viktig person i et lag. Han sprer voldsomt med energi og humør, roser Hauge overfor VG.

ENERGISK: Haaland elsker å score. Her for Norge under U20-VM. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Ola Brynhildsen er en annen talentfull nordmann. Stabæk-angriperen vant blant annet prisen for årets mål i Eliteserien 2019, etter et vanvittig brassespark mot Rosenborg.

Den siste tiden har han sett U20-kompisen hamre inn mål i Østerrike, Champions League og Tyskland.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg blir mer overrasket når Erling ikke scorer, sier Brynhildsen til VG og gliser.

Her kan du se Haaland prate om U20-VM i Polen i mai i fjor. På dette tidspunktet hadde jærbuen nettopp scoret sitt første mål for Red Bull Salzburg etter overgangen for Molde:

