Roy Keane mener Solskjær bør fredes i ett år

LIVERPOOL (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) får bred støtte blant tidligere storspillere i Manchester United.

En av klubbhistoriens mest ikoniske kapteiner, Roy Keane (48), mener det er altfor tidlig for Manchester United-ledelsen å gi opp nordmannen.

– Jeg ville helt klart gitt ham ett år til. 100 prosent. Ett år til, svarer Keane kontant på spørsmål fra en langt mer skeptisk Jamie Carragher i Sky Sports-studio etter 0–2-tapet mot Liverpool.

– Gi ham tid. Gi mannen tid, bedyrer Keane, som får støtte av Mail on Sunday-kommentator Oliver Holt.

– Jeg er enig med Keane. Solskjær fortjener mer tid, minst ett år til. Han overtok et forferdelig rot. Bedøm ham om 12 måneder, når han har fått to overgangsvinduer til, skriver avisprofilen på Twitter.

Den tidligere United-backen Patrice Evra var også i Sky Sports-studio i forbindelse med søndagens kamp mot Liverpool på Anfield. Han forsvarer også Solskjær.

– Kan Ole gjøre mer med den troppen han har? Jeg tror ikke han kan gjøre mer enn det han gjør, sier franskmannen etter kampen på Anfield.

En annen populær United-figur på TV, Gary Neville, retter tung skyts mot Solskjærs sjef Ed Woodward.

– Jeg kan ikke tro at investeringene som er lagt i troppen de siste fem, seks, syv årene, har resultert i det vi så på banen nå. Jeg så en statistikk for to uker siden om at United betaler nest mest i lønn av alle klubber i verden. Og dette er troppen de har. Det er utilgivelig. Det er det virkelig, sier Neville i sin egen podkast etter Liverpool-kampen.

– Det er ingen tvil om at Ole Gunnar Solskjær og de United-spillerne trenger hjelp i garderoben, sier han.

Han mener laget må styrkes med «fem eller seks signeringer» til «hundrevis av millioner pund».

Etter at det ble klart at toppscorer Marcus Rashford blir ute i flere måneder med et tretthetsbrudd, innrømmet Solskjær at det kan bli aktuelt å ty til kortsiktige avtaler på overgangsmarkedet i januar.

– Det kan hende vi gjør én eller to ting på overgangsmarkedet, sier nordmannen, som også mangler midtbanespillerne Scott McTominay og Paul Pogba i flere uker til på grunn av skade.

Med en stadig tynnere tropp tar Solskjærs United imot Burnley på Old Trafford onsdag kveld.

