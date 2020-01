OPPGITT: Ole Gunnar Solskjær og Juan Mata så ut til å diskutere det skjebnesvangre frisparkvalget etter kampslutt. Foto: Dave Thompson / AP

United-valg vekker oppsikt: – Ville rive av meg håret

MANCHESTER (VG) Ekspertene skjønte fint lite da de så hvem som skulle ta frisparket som kunne reddet finale i ligacupen for Manchester United.

To minutter før full tid kom en sen og uventet mulighet for Ole Gunnar Solskjærs lag. Én scoring ville sikret at semifinalen mot Manchester City måtte avgjøres på straffer.

Harry Maguire skaffet et frispark i svært farlig skuddposisjon etter en håpløst unødvendig felling av Nicolás Otamendi. Kevin de Bruyne var rasende på lagkameraten sin. City sto i fare for å rote bort kampen til tross for overtall etter Nemanja Matic’ utvisning.

Men da det var Fred og Andreas Pereira som stilte seg opp for å skyte, reagerte ekspertene i Viasport-studio sterkt. Fred tok frisparket, som gikk rett i muren. United kastet bort sin siste mulighet.

– Jeg ville rive av meg håret, men jeg hadde for mye voks, sa den tidligere United-svensken Bojan Djordjic, som var svært oppgitt.

Han mener posisjonen var perfekt for Matas venstrefot. Spanjolen scoret vinnermålet fra lignende hold mot Juventus i Champions League-gruppespillet forrige sesong.

– Jeg forstår ikke tanken, sa en forbløffet Djordjic om United-valget.

Ifølge Morten Langli har Mata vært «en av de beste spillerne i verden fra de posisjonene der» de siste ti årene.

Juan Mata så ut til å kommunisere med Solskjær og støtteapparatet før frisparket skulle tas. Mens Fred gjorde seg klar til å skyte, slo spanjolen ut med armene mens han fikk en beskjed fra benken. Det virket som at også de skjønte lite av hvorfor han ikke skulle skyte.

Det overraskende frisparkvalget ble naturligvis et tema da Solskjær, som så ut til å ta en prat med Mata om hendelsen etter kampen, stilte til pressekonferanse på Etihad Stadium.

– Juan er den beste når han føler for det, innrømmer Solskjær, men han har en forklaring på hvorfor Fred skjøt likevel.

SNAKKET UT: Etter kampen så Ole Gunnar Solskjær ut til å få forklaringen fra Juan Mata. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– De øvde på frispark i går, og Juan fortalte meg at Fred var utrolig på trening, han scoret seks eller syv på rad, visstnok. Begge følte at dette var hans øyeblikk. Det var en avgjørelse de tok der og da. Det var nok den rette avgjørelsen, det funket bare ikke.

