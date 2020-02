STOLPE-EKSPERTER: Napolis Lorenzo Insigne (t.h.) og Arkadiusz Milik (t.v.) feirer her triumfen mot Juventus sist helg – men Napoli har de siste sesongene vært et av Europas minst effektive lag. Foto: CESARE ABBATE / ANSA

De er eksperter på å treffe stolper og tverrliggere

Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen er i Sampdoria-troppen til mandagens møte med Napoli – som er eksperter til å treffe stolper og tverrliggere.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Ifølge det anerkjente statistikkbyrået CIES Football Observatory er Napoli ett av Europas minst effektive lag.

De har sett på hvor mange poeng et lag får i snitt pr. kamp – sammenlignet med for eksempel hvor stort ballinnehav de har og hvor mange skudd de har mot motstanderens mål.

496 klubber er undersøkt – og Napoli er åttende dårligst av alle.

– At Napoli kommer dårlig ut på slik statistikk er ikke overraskende, sier Strive-kommentator Even Braastad.

Onsdag er det Vikinglotto – her kan du spille

– Svak uttelling har vært en stor del av historien om Napoli-laget som bare nesten klarte å vippe Juventus ned fra tronen. Ingen har truffet stolper og tverrliggere rundt om i Italia oftere enn Napoli de to foregående sesongene, opplyser Braastad:

* Sist sesong: 22 treff i aluminiumen.

* Hittil denne sesongen: 15 treff i aluminiumen.

I 2019/20 har Dries Mertens fire, Lorenzo Insigne og Arkadiusz Milik tre hver.

– Denne sesongen har Napoli vært såpass svake at de ikke ville ha blandet seg inn i tetkampen med Lazio, Inter og Juventus uansett, tror jeg. Men det er kun Atalanta som kommer seg til flere avslutninger enn Napoli. Sammenligner man med Torino, som de ligger på samme poengsum som, skyter Napoli nesten fem ganger mer per kamp, sier Braastad, som også er halvparten av podkasten «Støvelball».

Ifølge CIES-undersøkelsen har Napoli fått 0.61 færre poeng enn man kunne forvente ut fra ulike variabler. Av klubber i de fem store europeiske ligaene er det bare Atalanta som er dårligere (-0.71). Napoli har oppnådd 1.20 poeng pr. kamp i undersøkelsesperioden – mot forventet 1.81.

Her kan du spille på Vikinglotto: 30 millioner

– Både i 17/18 og 18/19-sesongen har Napoli gått glipp av poeng i kamper hvor de har vært totalt overlegne på alle parametere – utenom på måltavlen, forteller Even Braastad.

– Carlo Ancelotti uttalte da han var der blant annet at han lurte på hvordan man skulle trene på å korrigere avslutningene med noen centimeter, slik at stang ut litt oftere endte med stang inn, smiler Strive-kommentatoren.

PS: I motsatt ende av statistikken har vi for eksempel Benfica (+0.71), Liverpool (+0.66) og Juventus (0.64) som noen av Europas mest effektive lag.

VG-tips:

* Italiensk Serie A.

* Sampdoria fikk hentet seg inn noe med 0–0 hjemme mot Sassuolo sist – etter å ha gått på en stygg 1-5-bortesmell mot Lazio. Men vant før det hele 5–1 hjemme mot Brescia – og slik tegner det seg et bilde av et lag som ikke er av de mest stabile i Serie A. Bereszynski (f) må stå over grunnet karantene.

* Napoli er på 10. plass før helgens øvrige kamper – hvilket er en nedtur. Men noen lyspunkt i det siste har det tross alt vært. Laget avanserte til semifinalen i cupen ved å slå formsterke Lazio 1–0. De sikre seg en sjokkseier med 2–1 over Juventus. Men borte har gjestene kun vunnet én av de syv siste, og vi avventer litt før vi «friskmelder» klubben. Syv spillere er hemmet med skader.

Publisert: 03.02.20 kl. 14:39

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser