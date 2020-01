TOK IMOT HYLLEST: Erling Braut Haaland kunne strekke armene mot Dortmund-himmelen etter to scoringer på Signal Iduna Park. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, Scanpix

Haalands lagkamerater etter bragdene: - Det er sykt

DORTMUND (VG) Den belgiske stjernespilleren Axel Witsel (31) roser klubbledelsen for å ha klart å hente Erling Braut Haaland (19) til Dortmund.

Etter at den norske tenåringen skrev tysk fotballhistorie med to nye mål i Dortmunds 5–1-seier over FC Köln fredag kveld, ruslet Witsel rolig ut av garderoben rundt 45 minutter etter kampslutt.

I samtale med VG og andre norske medier, tok den elegante midtbaneprofilen seg god til å prate om sin nye lagkamerat. Witsel syns Haaland har imponert både som spiller og medmenneske etter at han ble en del av laget.

– Han er en kul fyr. Han tenker ikke så mye. Han er veldig snill med alle og har tilpasset seg veldig bra siden dag én, sier Witsel til VG.

SAMMENSVEISET GJENG: Haaland omfavnes av sine nye lagkamerater. Axel Witsel er mannen med det krøllete håret og ansiktsmaske. Foto: EPA

Mens Haaland ble skjermet fra pressen etter målshow nummer to på like mange kamper for Dortmund, svarte Witsel utfyllende og tilsynelatende med glede på spørsmål om nordmannen.

31-åringen beskriver matchen mot Köln som «veldig bra». Nå tror han at Haaland vil styrke dem i tittelkampen, hvor de ligger fire poeng etter serieleder Leipzig med en kamp mer spilt.

– Starten hans har vært veldig bra. Jeg tror Erling vil hjelpe laget mye i den siste halvdelen av sesongen. Du kan se at han ikke trenger mange involveringer for å score. Han har høy kvalitet, sier Witsel.

– Tror du at dere kan kjempe om Bundesliga-tittelen og gi PSG en hard match i 8-delsfinalen i Champions League?

– Vi må først fokusere på ligaen. Det er det viktigste. Vi har tid til å tenke på kampen mot PSG senere. Vi må fortsette som dette, og vinne. Neste kamp er vi hjemme igjen, så vi må bare fortsette, sier Witsel.

– Sykt

– Haaland har scoret fem mål på to kamper. Hvor vilt er det? undrer TV 2.

– Det er sykt. Vi trengte en sterk spiss. Jeg syns at klubben har gjort en veldig god jobb med denne overgangen. Vi er alle glad for at han er her, sier Witsel.

– Du kom selv tilbake til klubben i fjor. Hjelper du Erling med å finne seg til rette? spør Nettavisen.

– Selvfølgelig hjelper jeg ham med å tilpasse seg, men det er ikke bare meg. Det gjelder også Mats (Hummels), Marco (Reus), Mario (Götze) og Piszczu (Lukasz Piszczek). Vi er alle her for å hjelpe de unge.

– Hva tenker du om det andre målet hans? spør Dagbladet.

– Jeg spurte ham hvordan han gjorde det. Han sa bare: «Jeg vet ikke. Jeg hadde bare en god følelse.», svarer Witsel og smiler over hvor god Haaland er.

– Han er veldig sterk for alderen. Han er høy, stor og har mye kvalitet. Han kan holde på ballen og er bra teknisk til å være så stor. Han er en «killer» foran mål. Bank i bordet, men jeg håper han fortsetter slik, sier Witsel og tar seg til sitt krøllete hår.

HER SMELLER DET IGJEN: Haaland løp mot «den gule veggen» etter sitt førte mål på Signal Iduna Park fredag kveld. Foto: EPA

Nytt våpen

Julian Brandt er mannen som binder sammen Dortmunds sentrale midtbane i samarbeid med Witsel. Den tyske landslagsspilleren uttalte under en treningsleir i Marbella tidligere i måneden at folk måtte gi Haaland tid til å finne seg til rette.

Nå mener samme Brandt at Dortmund allerede har fått et nytt og uhyre effektivt våpen.

– Det er derfor vi hentet Erling. Det at han er en så ung spiller, gjør det bare enda mer utrolig. Han er ekstremt rask og vet hvordan han skal bruke kroppen. Han er et våpen, sier Brandt gjennom klubbens egne kommunikasjonskanaler.

Det norske våpenet kan Dortmund bruke igjen neste lørdag. Da kommer Union Berlin til Signal Iduna Park.

GODE KOMPISER: Haaland omtales som et våpen av Julian Brandt. Foto: EPA

Publisert: 25.01.20 kl. 05:20

