Hun vant VM – og stilte et siste spørsmål

LYON (VG) (USA – Nederland 2-0) For en VM-dronning. VM i Frankrike vil for alltid stå igjen som Megan Rapinoes mesterskap.

Hun fikk jubel da hun dukket opp på storskjermen under nasjonalsangen, hun scoret sitt sjette VM-mål og stemningen var elektrisk da hun ble tatt av banen noen minutter før slutt.

Hennes kamp mot president Donald Trump, hennes kamp for likeverd, hennes kamp for fremtiden til fotball for kvinner.

Og hennes kamp for å vinne et nytt gull. Hun står igjen som finalens og VMs beste spiller, hun står igjen med VM-trofeet, USAs fjerde av åtte mulige.

Hun blir 38 år sommeren om fire år. Dette var hennes øyeblikk.

Mange vil mene at Rapinoe har vunnet overalt, selv om protestmetoden er omstridt. Uansett hva man mener er hun så veltalende utenfor banen og dominerende på at presidenten ikke kommer til å bli kvitt hverken henne eller dette ufattelig populære laget.

USA har eid fotball for kvinner siden VM-starten i 1991. Laget er fulgt av titusenvis i Frankrike og en haug med millioner via TV-skjermen i hjemlandet. Nå vil det fortsatt spørres og mases om verdensmester-besøket i Det hvite hus, men det virker allerede klart at det ikke er veldig aktuelt for årets gull-lag.

Tre kvarter etter kampslutt er det fremdeles kjempestemning på tribunen, og som det kommer til å bli feiret når de er tilbake, kanskje i en åpen buss på Manhattan, som for fire år siden.

En time etterpå sitter spillerne fremdeles der og nyter øyeblikket, med «Dare to Shine»-logoen foran seg.

VIL HA SVAR: Megan Rapinoe mener FIFA og Gianni Infantino må gjøre mer for kvinnelige fotballspillere. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Disse spillerne våger.

Megan Rapinoe våger.

En drøy time etter kampen hører jeg henne stille et siste spørsmål før hun skal på dopingkontroll og forsvinner ut av VM-sirkuset.

– Vi må slutte å snakke om lik betaling. Spørsmålet er «hva skal vi gjøre?». Gianni, hva skal vi gjøre med det? Alle som vil ha denne idretten videre må sette seg ned sammen. Vi som spiller kan ikke gjøre mer.

Rapinoe fortsetter altså å legge seg ut med FIFA, og hun er er sikkert en av de viktigste grunnene til at president Gianni Infantino pipes ut når han kommer inn sammen med den franske presidenten Emmanuel Macron.

Det er unektelig et spesielt øyeblikk når hun tar imot både individuelle premier og hilser på Infantino som verdensmester. Det ble noen høflighetsfraser, «han vet hva jeg vil», gliser Rapinoe og hun vil ha mer enn ord.

Landslagssjef Jill Ellis er litt bekymret for at talentarbeidet ikke er like godt som i de europeiske klubbene, men ingen har USAs Rose.

Etter at Rapinoe (34), den nest eldste og mest selvsikre, satte 1–0 fra elleve meter, danset Rose Lavelle (24), den yngste, inn det andre. Hun er kanskje veldig beskjeden, men samtidig den aller mest ballbegavede i hele VM.

Hun såletriller seg fram, har alle forutsetninger for å dominere i mange år, og viste hva hun er laget av da hun fullførte van Gragts marerittminutter ved å drible seg fri og dundre inn målet som roet det lille som eventuelt måtte være av amerikanske nerver.

Det var neppe snakke om mye.

Disse amerikanske spillerne er ikke laget med nerver.

De nederlandske uttalte på forhånd at det var en drøm å dele finalearenaen med de amerikanske stjernene, og det var også den følelsen man satt med etter hvert.

Dette ble for stort for dem.

De var tapre, og lyktes lenge med sin nye 4–4–1–1-formasjon, langt unna normale 4–3–3. Respekten for USA var enorm. Høyrekant Lineth Beerensteyn ble trukket inn som midtspiss, venstrekant Lieke Mertens ble dyp og offensive Nederland ble defensive.

Keeper Sari van Veenendal, god i hele VM, sto imot lenge, men da straffescoringen kom var det på mange måter over. Nederland hadde ikke nok å by på mot denne taktiske, tekniske og temposterke amerikanske maskinen.

TAPRE: De nederlandske sølvvinnerne. Vivianne Miedema i front. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Og mens vinnerne står der nede og fyrverkerifeires etter den herlige finalefesten på et fullsatt Groupama Stadium, kan vi kan jo stoppe i noen sekunder å være litt stolte som norske også.

En VM-finaledag for kvinner er faktisk alltid en ørliten norsk flaggdag.

Så sent som under dette mesterskapet ble pionéren Ellen Wille trukket frem av amerikanske Sports Illustrated da det amerikanske magasinet publiserte et intervju med eks-FIFA-president Sepp Blatter.

Sports Illustrated har intervjuet Wille om hennes nær heltemodige opptreden på FIFA-kongressen i Mecico i 1986, og konfronterte Blatter med Wille. Hun er på ingen måte glemt. Den daværende generalsekretæren forteller hvordan den veldig modige norske kvinnen brøt inn etter at president João Havelange hadde lagt frem sin «aktivitetsrapport».

Havelange spurte om alle var fornøyd. Det var ikke den 32 år gamle kvinnelige norske delegaten. «Fotball var ikke engang nevnt på én side, det var bare et avsnitt. Hun krevde endringer», sier Blatter, som gir Wille full rett rett i kritikken. Hun snudde på mange måter hele organisasjonen, og 33 år senere følger hele verden finalen i Lyon etter et herlig Frankrike-VM.

33 år har de fått være med, noe å tenke litt på for alle som mener at kvinner ikke fortjener noe særlig av pengene som menn drar inn i fotballen.

Fem år senere ble det første VM-et arrangert i Kina, der USA slo Norge 2–1 i finalen. I 1999 var det finale på Rose Bowl utenfor Los Angeles. 90.000 tilskuere, USA vant 5–4 på straffer etter at den amerikanske målvakten Briana Scurry skandaløst fikk gå mange skritt ut fra målet ved kinesernes straffer.

I FRANKRIKE: Bjørn S. Delebekk (foto) og Trond Johannessen.

Brandi Chastain satte den avgjørende scoringen, avsluttet med den ikoniske «drakten over hodet»-jubelen. Neste uke, 20 år etter gullet, blir en statue av henne avduket utenfor Rose Bowl, som den andre idrettsutøveren, etter den fargede etterkrigslegenden i baseball, Jackie Robinson, det forteller ganske mye om dette lagets status.

Og når den åttende VM-festen er over er det på tide å gjenta følgende:

Ordet kvinnefotball er en uting. Få det bort. Jeg vet at det brukes av sentrale personer, og at det kanskje ikke oppleves som negativt, men det er stigmatiserende.

Det høres ut som de driver med en annen idrett.

Det gjør de ikke.

