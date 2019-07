KJENNING: Jan Jönsson hentet Kosuke Kinoshita til Halmstad da han var trener der i 2007. Spissen scoret 14 mål på 52 kamper i Sint-Truiden. Foto: Björn Lindgren/TT / TT NYHETSBYRÅN

Denne mannen kan være løsningen på Stabæks ti timer lange måltørke

Stabæk har spilt over ti timer seriefotball siden sist de scoret et spillemål i Eliteserien. Nå bekrefter Jan Jönsson at prøvespilleren Kosuke Kinoshita (24) er aktuell for klubben.

Mats Arntzen

Geir Juva

Ifølge Budstikka blir spissen beskrevet som en stor, sterk spiss som er glad i å løpe i bakrommet.

Avisen sammenligner japaneren med Daniel Nannskog, som bøttet inn mål for Stabæk da Jönsson ledet klubben til seriegull.

– Det finnes en mulighet for å få ham hit, sier Jönsson til Budstikka.

En spiss kan være akkurat det Stabæk trenger.

Vi må nemlig helt tilbake til 28. april for å finne forrige gang en Stabæk-spiller klarte å score et seriemål i åpent spill.

Mot Kristiansund ble Franck Boli matchvinner på straffe. Det er det eneste målet Stabæk har scoret i Eliteserien siden samme mann satte to baller i garnet bak Ricardo Friedrich på Nadderud for drøyt to måneder siden:

Siden den gang har Stabæk altså spilt 608 minutter med seriefotball uten å score.

I det søvndyssende oppgjøret mot Ranheim var det tydelig at fraværet av Franck Boli ikke hjalp på.

Toppscoreren fra Elfenbenskysten soner karantene etter det røde kortet han pådro seg i cupexiten mot Viking.

Budstikka skriver for øvrig at også Mohammed Fellah, i likhet med japanske Kinoshita, har vært på Stabæk-trening denne uken.

Fellah uttalte etter onsdagens trening at han var der for å holde seg i form.

– Det kan være en av sakene. Men det kan også finnes en felles interesse her om at vi kan se lenger frem, sa en litt kryptisk Jönsson ifølge Budstikka.

Publisert: 05.07.19 kl. 08:20

