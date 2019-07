Sokolowski ferdig i Stabæk – Øyvind (25) blir Eliteseriens yngste assistent

AMPERT: Jönsson likte ikke at Odd fikk straffe kort tid før slutt i onsdagens oppgjør i Skien, for å si det mildt. Her kjefter Stabæk-treneren på fjerdedommer Marius Lien. Fysioterapeut Erik Moen til venstre. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB scanpix