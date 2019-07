Ranheim vil ta RBK-skalp: – Et såret dyr

TRONDHEIM (VG) Ranheim vil angripe Rosenborg umiddelbart i torsdagens trønderderby på Extra Arena. En seier vil føre til et av klubbhistoriens stolteste øyeblikk.

– Jeg tror ikke Rosenborg gleder seg til å komme hit på torsdag, sier Michael Karlsen til VG.

Ranheim-spissen tok seriegull med RBK i 2009. Torsdag kveld vil Karlsen aller helst avgjøre det prestisjefylte lokaloppgjøret selv. Han vil oppleve det som «ekstra deilig» å vinne mot hvittrøyene, etter en sesong han er klar på at Rosenborg og trener Eirik Horneland ikke kan være fornøyd med.

– Det er vel under all forventning. Det har kanskje løsnet litt i det siste, men jeg tror ikke de kjenner seg helt igjen selv. Prosjektet til Horneland tar tid. Det er et såret dyr som møter oss, sier Karlsen, som tror akkurat dét kan være både en fordel og ulempe for Ranheim.

Offensiv Ranheim-gjeng

To døgn før dommer Svein Oddvar Moen blåser i gang oppgjøret på et allerede utsolgt Extra Arena, som ligger rundt ni kilometer fra majestetiske Lerkendal, gjennomførte Ranheim en økt på eget kunstgress.

Suksesstrener Svein Maalen (41) har bidratt til å løfte blåtrøyene fra Obos-ligaen til fjorårets uhyre sterke 7. plass i lagets første eliteseriesesong siden 1956.

Tirsdag stoppet trønderen treningen flere ganger. Instruksjonene handlet blant annet om lagets press-spill. De vil trolig gå for å angripe Rosenborg høyt i banen umiddelbart.

– Det er mange innganger til dette, men det er viktig å være aggressiv og ikke bli passiv. Vi må presse ballfører, sørge for at vi tar initiativ og styrer kampen ved å jage dem litt, forteller Maalen til VG.

En større del av intervjuet med Ranheim-treneren kan du se her:

Reginiussen mot Reginiussen

I spill fire mot fire var intensiteten bra, men mot Rosenborg vil frekvensen på Ranheim-bena garantert være enda høyere.

Kaptein Mads Reginiussen (31) opplever at både han og resten av laget er så motivert for kamp at de må passe seg for at tenningsnivået ikke blir for høyt. For da kan det påvirke spillet negativt.

I duellene med storebror, Rosenborg-stopper Tore (33), vil det derimot smelle – uansett.

– Man kjenner selvfølgelig litt ekstra på det. Vi spiller på samme side og møtes i duellene. Det er ikke til å unngå at det trøkkes litt ekstra til der. Han kommer nok til å få kjenne det på torsdag, også. Etterpå får vi være fra hverandre en uke, så får vi være venner etter det, sier Mads Reginiussen til VG.

Lagkompis Karlsen er også forberedt på en spesiell duell mellom Reginiussen-brødrene.

– Begge er laget av stål. Jeg har spilt mot Tore. Han er en maskin, men det er Mads også. Jeg tror det kan bli noen klinsjer mellom guttene. Da skal jeg stå der med popkornet og følge med, sier Karlsen og smiler.

Fulle av entusiasme

Inne på Ranheims blåmalte klubbhus, utvendig ellers ikke veldig ulikt den tradisjonsrike «brakka» til Rosenborg, var VG invitert med på lunsj.

Over en papptallerken med pasta, kylling og tilhørende fløtesaus, ble historiene etter hvert mange på «direktørbordet», som daglig leder Frank Lidahl omtalte plassen hvor fire av Ranheims eldre støttespillere hadde satt seg ned.

«DIREKTØRBORDET»: Fra høyre sitter Roar Aune, Gunnar Lauritsen, Asbjørn Olsson, Tore Stølanog Frank Lidahl. Foto: Joachim Baardsen/VG

Materialforvalter Roar Aune, som delte noen av de verste skrønene, har jobbet i klubben i flere perioder siden 1970-tallet. Han har stor tro på at guttene hans vil kjøre over Rosenborg på torsdag.

– Det er en kamp vi har snakket om lenge. Det er ingen som forventer så mye av Ranheim, men det er mange som forventer mye av Rosenborg. Vi har ikke noe press på oss. Vi har gutter som er fulle av entusiasme, som er glade i klubben sin, i miljøet her og som har det kjempeartig sammen, forteller Aune.

– Den stolteste følelsen

Frank Lidahl kom inn i et økonomisk vanskeligstilt Ranheim i 2015. Forvandlingen i årene som har gått er et norsk fotballeventyr.

Sammen med Maalen og de andre hardtarbeidende menneskene i Ranheim, har Lidahl bidratt til å skape noe få trodde var mulig. Torsdag venter et nytt høydepunkt i klubbens historie, kanskje ender kampen mot Rosenborg med det aller kjæreste så langt.

– Vi ønsker å skape det stolteste øyeblikket i Ranheims historie, forteller Lidahl.

– Det er kanskje den dagen i året som gir den stolteste følelsen. Vi inviterer Norges største og mest suksessfulle klubb hjem, der vi bor. Det er to klubber med respekt for hverandre, men på torsdag ønsker vi å vinne, utdyper Ranheims daglige leder.

Kampstart er klokken 20.00. Da vil i underkant av 3000 mennesker fylle arenaen til Ranheim, bydelsklubben fra Trondheim som ligger tre poeng bak motstander Rosenborg før den 14.-runden settes i gang.

DAGLIG LEDER: Frank Lidahl gleder seg til derbyet mot Rosenborg. Foto: Joachim Baardsen/VG

Publisert: 03.07.19 kl. 19:10