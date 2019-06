Spillere i tårer etter norsk VM-exit: – Sykt kjipt

LE HAVRE (VG) (Norge-England 0-3) Tre forsvarsbrølere, tre mål - og England har sendt Norge hjem for å pakke kofferten i andre VM på rad. Dermed røk også OL-billetten i kveld.

Det ble et tårevått farvel for Norges del.

Isabell Herlovsen gjemte ansiktet i drakten, Caroline Graham Hansen var tydelig lei seg der hun fikk trøst midt på banen, Maria Thorisdottir tørket tårer og Lisa-Marie Utland klarte bare så vidt å holde igjen tårene da hun ble intervjuet av VG etter 0–3-tapet mot England i VM-kvartfinalen torsdag kveld.

– Akkurat nå føles det veldig, veldig kjipt, men samtidig skal vi være stolte over det vi har gjort. Vi har stått frem på en bra måte, både på og utenfor banen, og vist oss fra en bra side i mesterskapet. Men det holdt ikke helt inn, sier en gråtkvalt Utland til VG, som erkjenner at England var det beste laget i kveld.

Karina Sævik er enig.

– Det var sykt kjipt. Vi hadde virkelig troen på at vi kunne ta denne kampen, men slik gikk det ikke. Plutselig er vi ute, konstaterer hun, for øvrig kåret til Norges beste på VG-børsen, overfor VG.

– Hva er det som ikke funker i dag?

– Hadde jeg visst det, hadde jeg prøvd å gjøre noe med det. Vi klarte ikke finne ut helt hva som var greia og det stemte ikke for oss. Vi må se på det i ettertid...

– Å ryke ut i VM når man har medalje som mål...

– Alle sa det var et hårete mål med tanke på forrige mesterskap. Jeg er fornøyd med det vi har klart å vise, men når vi er én kamp fra å spille om medalje, så er det sykt kjipt.

– Var målet for hårete?

– Nei, det synes jeg ikke, svarer Sævik kontant.

Lisa-Marie Utland virket enda mer knust enn Sævik. Hun kom inn på tampen og kriget seg til noen store muligheter, men maktet ikke å finne nettmaskene og kunne ikke forhindre 0–3-tap.

Lucy Bronze var den som sendte Norge hjem fra Canada-VM med sitt vinnermål for fire år siden. Torsdag kveld var hun servitør da England tok ledelsen allerede etter to minutters spill.

– Jeg mener at Lucy Bronze er verdens beste spiller. Det er ingen som henne, og jeg er veldig heldig som får lov til å trene henne. Jeg spilte også back, men var aldri i nærheten av nivået hun har, sier England-trener og tidligere Manchester United-back Phil Neville om sin høyreback, ifølge FIFA.

Målet kom etter grusomt norsk forsvarsspill. Bronze hadde to å spille til etter å ha kommet seg forbi Ingrid Syrstad Engen på høyrekanten. Ellen White bommet regelrett på ballen, det gjorde ikke veteranen Jill Scott. Hun satte inn 1–0-målet i lengste hjørne og fikk David Beckham opp av stolen for å applaudere.

Norge kom til hektene etter kalddusjen, men uten å komme til de store sjansene. Den fikk Nikita Parris i 21. minutt etter å ha lurt Kristine Minde trill rundt. Skuddet, fra seks-syv meter, sto heldigvis ikke i stil med forarbeidet og gikk over mål.

Ellen White kom nærmere i det 30. minutt. Da kunne hun gjøre som hun ville uten noen norske forsvarere i nærheten. Skuddet gikk i stolpen og ut.

To minutter senere ville Guro Reiten og de norske jentene ha straffespark. Skuddet fra Reiten traff armen til Demi Stokes, noe også TV-reprisene viste, men denne gang kom det ikke en lyd fra VAR-rommet.

2–0-målet til England var ikke så mye å diskutere. Det var nok en gavepakke med hilsen fra det norske forsvaret.

expand-left arrow-right ENKELT OG GREAT: England feirer etter 3–0-målet.

Feil på feil

Kristine Minde gjorde den første feilen da hun forlot posisjonen sin for å støte på Bronze. Dermed ble det en motorvei for Nikita Parris som ble frispilt av Bronze. Inne i feltet slapp Maren Mjelde storscoreren Ellen White av syne. Det gjør man ikke ustraffet. 30-åringen satte inn sitt femte mål i dette mesterskapet.

Så var det «dødaren» fra Canada-VM igjen. I 57. minutt fikk hun stå helt alene på et frispark. 27-åring strakk risten og klinte til fra 18–19 meter. Keeper Ingrid Hjelmseth rakk ikke å få opp armene. De dødballene til England har vi sett flere ganger i dette VM, men for Norge så det ut som en overraskelse.

– Den dødballen. Vi var forberedt på den, sier landslagssjef Sjögren.

Innbytter Lisa-Marie Utland fikk Norges største sjanse i det 67. minutt. Etter å ha rundet keeper fikk hun skuddet stoppet på målstreken. Isabell Herlovsen kom til en avslutning to minutter senere, men da var keeper Karen Bardsley med på notene.

Utland kunne også ha fått straffe, men klarte å stå på beina da hun rakk ballen rett foran keeperen:

– Jeg kan kanskje bli bedre på det (å kaste seg). Jeg er ikke så flink på å legge meg. Ikke så kynisk, gråtler Utland til VG.

På tampen fikk England også en straffe som Ingrid Hjelmseth reddet mesterlig fra Parris. Dommeren blåste for en dytt i ryggen fra Maria Thorisdottir på Steph Houghton.

England tok seg til sin aller første semifinale på denne dagen under VM i 2015. Nå går venter vinneren av Frankrike-USA i Lyon 2. juli. Norge reiser hjem. VM er over, og muligheten for å komme seg til OL forsvant også med tapet i kveld.

