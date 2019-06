arrow-left









Norge ute av VM etter stortap – og nå ryker også OL

LE HAVRE (VG) (Norge-England 0-3) Tre forsvarsbrølere, tre mål - og England har sendt Norge hjem for å pakke kofferten i andre VM på rad. Dermed røk også OL-billetten i kveld.

Hun var den som sendte Norge hjem fra Canada-VM med sitt vinnermål for fire år siden. I kveld var Lucy Bronze servitøren da England tok ledelsen allerede etter to minutters spill.

Målet kom etter grusomt norsk forsvarsspill. Bronze hadde to å spille til etter å ha kommet seg forbi Ingrid Syrstad Engen på høyrekanten. Ellen White bommet regelrett på ballen, det gjorde ikke veteranen Jill Scott. Hun satte inn 1–0-målet i lengste hjørne og fikk David Beckham opp av stolen for å applaudere.

Norge kom til hektene etter kalddusjen, men uten å komme til de store sjansene. Den fikk Nikita Parris i 21. minutt etter å ha lurt Kristine Minde trill rundt. Skuddet, fra seks-syv meter, sto heldigvis ikke i stil med forarbeidet og gikk over mål.

Ellen White kom nærmere i det 30. minutt. Da kunne hun gjøre som hun ville uten noen norske forsvarere i nærheten. Skuddet gikk i stolpen og ut.

To minutter senere ville Guro Reiten og de norske jentene ha straffespark. Skuddet fra Reiten traff armen til Demi Stokes, noe også TV-reprisene viste, men denne gang kom det ikke en lyd fra VAR-rommet.

2–0-målet til England var ikke så mye å diskutere. Det var nok en gavepakke med hilsen fra det norske forsvaret.

Feil på feil

Kristine Minde gjorde den første feilen da hun forlot posisjonen sin for å støte på Bronze. Dermed ble det en motorvei for Nikita Parris som ble frispilt av Bronze. Inne i feltet slapp Maren Mjelde storscoreren Ellen White av syne. Det gjør man ikke ustraffet. 30-åringen satte inn sitt femte mål i dette mesterskapet.

Så var det «dødaren» fra Canada-VM igjen. I 57. minutt fikk hun stå helt alene på et frispark. 27-åring strakk risten og klinte til fra 18–19 meter. Keeper Ingrid Hjelmseth rakk ikke å få opp armene. De dødballene til England har vi sett flere ganger i dette VM, men for Norge så det ut som en overraskelse.

Innbytter Lisa-Marie Utland fikk Norges største sjanse i det 67. minutt. Etter å ha rundet keeper fikk hun skuddet stoppet på målstreken. Isabell Herlovsen kom til en avslutning to minutter senere, men da var keeper Karen Bardsley med på notene.

Utland kunne også ha fått straffe, men klarte å stå på beina da hun rakk ballen rett foran keeperen:

På tampen fikk England også en straffe som Ingrid Hjelmseth reddet mesterlig fra Parris. Dommeren blåste for en dytt i ryggen fra Maria Thorisdottir på Steph Houghton.

England tok seg til sin aller første semifinale på denne dagen under VM i 2015. Nå går venter vinneren av Frankrike-USA i Lyon 2. juli. Norge reiser hjem. VM er over, og muligheten for å komme seg til OL forsvant også med tapet i kveld.

Publisert: 27.06.19 kl. 22:36 Oppdatert: 27.06.19 kl. 22:58