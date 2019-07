TIL BASKERLAND: Martin Ødegaard, her under landskampen mot Færøyene i juni, har meldt låneovergang til den baskiske klubben Real Sociedad. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Veland advarer Ødegaard: – Ikke bare å spasere inn

Selv om La Liga-eksperten Petter Veland tror Martin Ødegaard (20) kommer til å passe godt inn i Real Sociedad, ser han også potensielle fallgruver.

Mindre enn 10 minutter siden







– Det er ikke bare å spasere inn på laget til Real Sociedad. De har mange gode offensive spillere, og Ødegaard tar et større steg nå enn han har gjort tidligere. Den største fallgruven er at det er så gode konkurrenter fremover i banen at han ikke er garantert spilletid, mener Veland.

Til tross for det tror Viasat-profilen at Ødegaard og «La Real» er en god match. Fredag kom nyheten om at 20-åringen fra Drammen har signert en sesonglang låneavtale med den baskiske klubben, samtidig som han forlenget sin kontrakt med Real Madrid. Søndag presenteres nordmannen for sine nye supportere i San Sebastian.

les også Ny Real Madrid-kontrakt for Martin Ødegaard – lånes ut til Real Sociedad

– Han kommer til å passe bra inn, det er en av de klubbene han passer best i ut fra forutsetningene. Det er en klubb ønsker å spille såkalt «god fotball», den er offensiv innstilt, med mange spillere som har store, offensive kvaliteter. I tillegg ønsker de å utvikle unge spillere, analyserer Veland.

Stjerner som Sergio Canales, Mikel Oyarzabal, Antoine Griezmann og Carlos Vela har alle gått gradene i den baskiske storklubben, og Veland sammenligner Ødegaard med nettopp denne kvartetten.

Real Sociedad har hatt stor suksess med denne type unge spillere, sier Veland, til tross for den sportslige suksessen for selve klubben har vært mer varierende.

– Og ved å hente blant andre det svenske talentet Alexander Isak og Ødegaard blir de en reell utfordrer til topp seks, tror Veland.

Ødegaard har hele tiden vært klar på at han ønsker en tidlig avklaring av sin situasjon denne sommeren, etter at han har mistet sesongoppkjøringen til både Heerenveen og Vitesse etter de forrige låneavgangene. Real Sociedads oppkjøring starter mandag.

Veland lister opp punkter som taler for at Ødegaard har gjort et godt valg:

Han har sagt han ønsker å lykkes i Real Madrid, den sjansen øker nå ved å spille i La Liga.

Han blir kjent med fotballkulturen i La Liga og slipper å lære seg et nytt språk.

Real Sociedad mangler en offensiv midtbanespiller i den såkalte «tier-rollen», som Ødegaard kan fylle.

– Alt i alt er det langt flere positive enn negative sider ved denne overgangen, konkluderer Veland.

PS! I samarbeid med Strive ser du 2 kamper fra storturneringen ICC på VG+ i sommer. (Redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 07.07.19 kl. 08:23