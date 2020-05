AMPERT: Robin van Persie og Louis van Gaal feirer etter førstnevntes perlemål mot Spania i fotball-VM 2014. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Van Persie i ny biografi: – Van Gaal fiket til meg

Da den tidligere Nederland-spissen Robin van Persie ikke ønsket å bytte ut i VM-kvartfinalen for seks år siden, fikk han etter sigende en noe uortodoks form for disiplinering av trenerlegenden Louis van Gaal.

– Da kampen var over, kom han bort til meg på sidelinjen. Plutselig fiket han til meg, med flat hånd! Han var sint og sa «ikke gjør det igjen», sier van Persie i en ny biografi om den meritterte manageren.

Det nederlandske fotballnettstedet Voetbal International er blant mediene som gjengir utdraget fra den ferske biografien («LVG – Manageren og det totale mennesket»), som foreløpig ikke er kommentert av Louis van Gaal selv.

Etter nitti målløse minutter av kvartfinalen mellom Nederland og askeladden Costa Rica i Brasil-VM 2014, fikk van Persie krampe. Van Gaal ønsket å bytte ut sin storscorer, men den daværende Manchester United-angriperen viftet det hele bort.

Han ønsket å delta i den eventuelle straffesparkkonkurransen.

Robin van Persie scoret et ikonisk mål i nettopp dette VM-et:

Straffekonk ble det, og det var før den at det angivelige sammenstøtet mellom de to profilene fant sted.

– Jeg så på ham og var helt lamslått. Da sa han «bare få det overstått og vær sikker på at du scorer fra straffemerket», hevder van Persie.

Nederland vant utslagskonkurransen og gikk videre til semifinalen, men det var ikke van Persie som fikk mest av æren for det - tross scoringen. Like før full tid byttet van Gaal på målvakten og strafferedningsspesialisten Tim Krul, som svarte med å redde to straffespark.

– Rent taktisk er van Gaal et geni, det kan du ikke nekte for, sier van Persie i biografien.

Van Gaal og van Persie ble gjenforent bare måneder senere, da førstnevnte tok over nettopp Manchester United - og var der i to år.

