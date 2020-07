Hurtigguiden: Molde

Stadion: Aker Stadion

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 11 249

11eren

Kommer alltid til å ta utgangspunkt i 4-2-3-1 formasjonen, men har en bred stall hvor enkeltspillere med forskjellig spisskompetanse gir rom for ulike tilnærminger til kamp. Er det behov for kreativitet inne, sentralt i banen vil Eikrem og Aursnes spille, mens spillere som Knudtzon, Bolly, og Brynhildsen kan gi alternativer bredt eller bak motstanderen. Flere enkeltspillere kan nevnes og Molde vil ha mange strenger å spille for ulike strategier – derfor også å anta at det blir rotasjon i start 11erne til Moe.

Dette var 11eren i første serierunde:

Erling Moe (andre år som hovedtrener) er opptatt av ballbesittelse og hurtig ballbehandling. Offensivt går ofte kantene inn i banen og backene kommer opp. Spiller ballen mellom og gjennom motstanderens linjer (se video), og har stor rotasjon i laget offensivt med plass bytter og stor relasjonell forståelse. Tar sjeldent overganger og prioriterer heller ved ballvinning å gå til etablert angrep. Har flere enkeltspillere som kan avgjøre og som bør vurderes i forhold til om de skal tas hensyn til eller ikke. Stort fokus på eget spill.

Eliteseriens sterkeste bortelag i 2019 (8-3-4) – ofte et kjennetegn på et vinnerlag

Råeste lag i ligaen i fjor med 54 gule kort og 1 rødt kort

Laget med klart flest touch inne i motstanders 16m i 2019

Magnus Wolff Eikrem

Ikke ukjent en av ligaens mest skapende spillere, både i form av assist, og andreassist.

Fredrik Aursnes

Spilleren med klart flest pasningsforsøk i 2019 (2223 vs. 1836 for neste mann på lista) – en «skjult» driver av spillet til Molde?

Leke James

Den mest presise spilleren i avslutninger – 50 % av avslutningene hans i 2019 var på mål.

Slik utmerket James seg i fjor:

