Opplysninger til VG: Rosenborg-profil har signert for ny klubb

Marius Lundemo (26) har skrevet under en kontrakt med kypriotiske APOEL Nicosia fra og med 1. august.

Det får VG opplyst fra informert hold. Midtbanespillerens kontrakt med Rosenborg utløper 31. juli, og nå er hans neste destinasjon klar.

Lundemo blir senest klar for sin nye klubb når juli blir til august, men det er muligheter for at overgangen kan skje tidligere. Slik VG forstår det, vil det være en åpning for at bærumsgutten kan fremskynde flyttingen dersom Per Ciljan Skjelbred rekker å bli klar før det norske overgangsvinduet stenger 30. juni.

På Kypros blir Lundemo igjen lagkamerat med tidligere RBK-kaptein Mike Jensen. Kåre Ingebrigtsen trente laget i 46 dager før han på overraskende vis fikk sparken i februar.

APOELs interesse for Lundemo har vært kjent i flere uker. Tidligere i juni bekreftet 26-åringen til Adressa at han hadde snakket med Jensen om klubben som har vunnet seriegull på Kypros de siste syv sesongene.

Allerede i april innrømmet Lundemo overfor Eurosport at det «ser ut som det blir noe annet enn RBK». Nå er alt i boks for hans første utenlandsopphold, etter to sesonger i Bærum, tre i Lillestrøm og tre og en halv i RBK, der han fikk sitt store gjennombrudd som midtbaneanker i fjor.

Lundemos agenter Morten Wivestad og Mike Kjølø ønsker ikke å kommentere saken.

Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin, som har tatt en mer aktiv rolle på treningsfeltet etter sparkingen av Eirik Horneland, har ikke besvart VGs henvendelse.

Lundemo forventes å spille når Rosenborg jakter sesongens første seier borte mot Brann søndag kveld. 26-åringen har startet de tre første seriekampene for trønderne i juni.

