Herretrener Renate: Spillerne lo av garderobe-spørsmålet

Hun har spilt fotball siden hun startet på skolen. Men Renate Köppen Blindheim hadde aldri sett for seg at hun, i en alder av 26 år, skulle bli historisk som første kvinnelige trener for et herrelag i toppfotballen.

Nå nettopp

Før treneren kunne ta ordentlig fatt på det nye arbeidet, var det én ting hun ville rydde av banen.

