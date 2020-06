Haaland ble matchvinner – sikret andreplassen for Borussia Dortmund

(RB Leipzig – Borussia Dortmund 0–2) Alle gode ting var tre for Erling Braut Haaland (19) mot RB Leipzig. Etter to kjempemisser traff han blink – og skjøt dermed Borussia Dortmund til seier og garantert 2. plass i Bundesliga.

To ganger tidlig i kampen sto RB Leipzig-målvakt Peter Gulácsi i veien for nordmannen. Men på forsøk nummer tre stemte alt for Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund.

Mats Hummels (!) dro på elegant vis av tre mann før han spilte fri Julian Brandt ute til høyre. Med en smart og lav pasning fant han 17 år gamle Gio Reyna, og den talentfulle amerikaneren spilte Haaland på genialt vis fri med en lekker berøring.

Alene med Gulácsi gjorde Haaland ingen feil, og feide inn kampens første mål med venstrebeinet.

Det var nordmannens tolvte Bundesliga-scoring siden overgangen fra RB Salzburg til Borussia Dortmund i januar.

LAGSCORING: Borussia Dortmund scoret kampens første mål etter fantastisk samspill. Foto: MAJA HITIJ / POOL / GETTY IMAGES POOL

Sikret 2. plass

Og den første scoringen var av det viktige slaget:

Nå kan nemlig ikke RB Leipzig ta igjen Borussia Dortmund på tabellen. Dette var den nest siste serierunden i Tyskland, og Borussia Dortmund er nå seks poeng foran RB Leipzig – og dermed utenfor rekkevidde.

2.-plassen bak den suverene seriemesteren Bayern München er med andre ord i boks.

Etter kampen var det en sliten, men fornøyd, Haaland som ble intervjuet.

– Det var veldig tøft i dag. Jeg er sliten nå. Vi har mange kvalitetsspillere. Det var en fantastisk seier. Vi visste at RB Leipzig er et bra lag, men vi vet at vi er det samme, sier han.

Og han var raskt ute med å hylle 17-åringen Gio Reyna, som serverte ham 1–0-scoringen:

– Jeg har kalt ham «The american dream» tidligere, og han er det. Han er 17 år gammel, og det han gjør på banen er fantastisk. Han har en stor fremtid foran seg.

Kriget inn sitt andre

Det var et usedvanlig tamt RB Leipzig som, i store perioder, virkelig fikk kjørt seg på hjemmebane. Haaland kunne hatt både tre og fire scoringer, og hadde blant annet et skudd som gikk i tverrliggeren.

Men tre minutter på overtid skulle han i hvert fall sikre at det ble to fulltreffere:

Brandt kom nok en gang fri ute til høyre, og Haaland løp seg fri på bakerste stolpe. Den tyske playmakeren fant Haaland, som kastet seg frem og fikk kriget ballen i mål - hans trettende ligamål for gultrøyene.

For andre gang på en uke ble dermed Haaland den store helten for Borussia Dortmund. Forrige lørdag avgjorde han fire minutter på overtid mot Fortuna Düsseldorf.

Han står totalt med 44 mål på 39 kamper denne sesongen.

SEIERSBRØLET: Erling Braut Haaland jubler etter sin andre scoring i toppkampen mot RB Leipzig. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

RB Leipzig presset på for en utligning mot slutten, men klarte aldri å bryte ned gultrøyene. De har uansett sikret 3. plassen og Champions League-spill neste sesong etter at Rune Almenning Jarstein holdt nullen da Hertha Berlin slo Bayer Leverkusen 2–0 i den tyske hovedstaden.

Neste helg avslutter Haaland & co. Bundesliga-sesongen hjemme mot Hoffenheim. Da spiller også Chelsea-klare Timo Werner sin siste kamp i RB Leipzig-trøya, når de avslutter sesongen borte mot Augsburg.

Øvrige Bundesliga-resultater fra runde 33:

Bayern München - Freiburg 3–1

Hoffenheim - Union Berlin 4–0

Fortuna Düsseldorf - Augsburg 1–1

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 2–0

Mainz - Werder Bremen 3–1

Schalke 04 - Wolfsburg 1–4

Köln - Eintracht Frankfurt 1–1

SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach 1–3

