Brann vant – Viking snytt for klar straffe

BERGEN (VG) (Brann – Viking 3–0) Daouda Bamba og Gilbert Koomson scoret da Brann holdt lekestue i vestlandsderbyet, men Viking ble bortdømt mener ekspertene.

Viking startet best, men det var Brann som til slutt kunne juble på Brann Stadion. Både Daouda Bamba og Gilbert Koomson som har vært under kritikk for å ikke levere nok målpoeng leverte så til de grader denne kvelden.

– Det var en god start, men nå må vi holde oss fokusert, sier Bamba til Eurosport etter kampen.

Første omgang var preget av få målsjanser, men gjestene ble i følge ekspertene bortdømt og gikk glipp av en straffe.

Rekdal: Snytt for straffe

Viking-spillerne følte seg snytt for et straffespark i førsteomgang. Kristoffer Løkberg var rasende på dommer Tommy Skjerven etter at Ahamada bokset en Viking spiller i hodet. Ved første øyekast så det ut som en klar straffe, men dommeren valgte på la spillet gå videre.

Kjetil Rekdal og Bernt Hulsker i Eurosport-studio var krystallklare i sin dom over den situasjonen.

– Skjerven kan ikke ha sett det, ser han det, så dømmer han. Det er straffe, sier Rekdal.

– Det er straffe, sier Hulsker.

Begge legger til at den er åpenbar.

Tommy Høiland hadde også muligheten til å redusere for Viking på stillingen 2–0, men et uspekulert forsøk på en panenka-lobb førte heller til full latter på Brann Stadion.

Kjappe scoringer

I andreomgang eksploderte kampen. I det 52 minutt slo Kristoffer Barmen en lang ball inn i bakrommet. Der plukket en lur Bamba opp ballen. Spissen gjorde ingen feil alene mot keeper og sendte den i nettet bak en utspilt Iven Austbø.

Viking virket lammet etter å ha havnet under. Noe som nesten førte til et nytt mål sekunder senere etter slurv i eget forsvar. Viking fansen kunne pustet lettet ut etter at Austbø klarte å fange ballen før den trillet inn i mål.

MÅLFEST: Kristoffer Barmen tusler bortover i bakgrunnen for å feire sammen med Robert Tayulor, Daouda Bamba, Amer Ordagic, Gilbert Koomson og Ruben Kristiansen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Ti minutter senere kunne likevel hjemmepublikummet juble på nytt.

Ruben Kristiansen avanserte vakkert oppover Branns venstreside før han la ballen førtifem grader ut til en ventende Gilbert Koomson. Vingen gjorde ingen feil og sendte ballen kontrollert inn i mål.

Like før slutt økte inbytter Erlend Hustad til 3–0 for hjemmelaget, dermed ble det scoring i debuten for den unge spissen.

I tillegg til å stå for Branns mål, så hadde Branns angrepspillere flere fine kombinasjoner seg i mellom. Noe som sikkert gledet Lars Arne Nilsen som har lovet et mer offensivt Brann-lag denne sesongen.

