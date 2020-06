DUELL: Per Ciljan Skjelbred i kamp med Axel Witsel da Hertha Berlin møtte Borussia Dortmund den 6. juni 2020. Foto: LARS BARON/GETTY IMAGES

Nå er det slutt: – Han har alltid hjertet utenpå drakten

Etter ni år i Tyskland setter Per Ciljan Skjelbred (33) punktum lørdag - etter mer enn 200 kamper i Bundesliga.

Nå nettopp

Her er våre oddstips

– Han har vært en fin ambassadør for Norge i Tyskland. Og han er et forbilde for alle gutter og jenter som ser hvor langt det er mulig å nå med gode holdninger og hardt arbeid, mener Jan Åge Fjørtoft, ekspert for Viaplay.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Familien har allerede vært i Trondheim i ett år. Nå følger Per Ciljan Skjelbred etter - litt forsinket som følge av corona-pausen.

I sin siste sesong i Hertha Berlin, der han har vært de siste syv årene, har trønderen vært mye brukt og har det aller beste børssnittet blant Hertha-spillerne i «fotballbibelen» Kicker (når vi regner med Kickers regel om du må ha fått børskarakter i minst 50 prosent av kampene).

– Jeg har hatt gleden av å følge Pers karriere fra han vant proffdrømmen på TV3 i 2002, forteller Fjørtoft.

– Jeg jobbet på indre bane i 2005 da Per i Champions League ble «overfalt» på Lerkendal av Olympiakos-spilleren Ieroklis Stoltidis. Den taklingen var så stygg at jeg gikk som programleder ut på TV og oppmodet tilskuerne til å pipe på overfallsmannen. Jeg fikk kritikk for det...

Her kan du spille på Lotto!

Skjelbred var 18 år gammel den gang. Han brukte tid, men kom tilbake.

– Vi har alle vært så glade i Per. Supertalentet som måtte kjempe seg tilbake fra skaden, RBK- gutten som ble proff i Tyskland, den blide gode gutten som alltid har hjertet utenpå drakten. Og hele tiden vært sympatisk, hyller Fjørtoft.

les også Erling Braut Haaland ble overtidshelt i skadecomebacket

I et intervju med Bild sier Skjelbred at høydepunktet har vært storkampene mot Bayern München og Borussia Dortmund.

– La oss se hvor lenge jeg kan spille. Hvis jeg ikke lenger kan opprettholde nivået, slutter jeg. Så kanskje når jeg blir 45 år. Etter det skal jeg jobbe i akademiet i Rosenborg, sier Skjelbred til Bild.

Lørdag er det Lotto. Her kan du spille!

Han har i mange år sagt at drømmen er å bli brannmann når fotballkarrièren er over, og det gjentar han også til den tyske avisen:

– Kanskje jeg skal jobbe med ungdommene i uken og som brannmann i helgene, undrer han.

Men først skal han altså spille for et hardt prøvet Rosenborg:

– Norsk fotball får tilbake en av sine fineste profiler. Det er bra for alle som er glad i norsk fotball, mener Jan Åge Fjørtoft.

VG-tips: Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin

* Siste ligarunde i tysk Bundesliga.

* Borussia Mönchengladbach kjemper om 4.plass, og har det hele i egne hender. Gladbach er to poeng foran Bayer Leverkusen på 5.plass . Hvis de unngår tap, er Champions League sikret.

* Vertene har vunnet sine to siste kamper med henholdsvis 3-1 borte mot Paderborn og 3-0 hjemme over Wolfsburg. Skal ha selvtilliten i orden, men mangler toppscorer Thuram (a). Elvedi (f) er tilbake.

* Trener Bruno Labbadia var nummer fire i jobben i inneværende sesong, og han fikk endelig en slags skikk på Hertha Berlin. De unngår selvsagt nedrykk, og ett poeng i ettermiddag vil bety at laget ender over nabo Union Berlin på tabellen. Utover det ser vi ikke at gjestene har den helt store motivasjonen. Minst syv mann er ute. Skjelbred (mb) avslutter Hertha-karrieren.

Du må spille før kl. 15.25. Kampen ser du på Vsport+ og Viaplay.

Publisert: 27.06.20 kl. 11:33

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser