Manchester United mistet seieren i blodig overtidsdrama: – Det verste tidspunktet

(Manchester United - Southampton 2–2) Manchester United var på vei mot sin femte strake ligaseier, og var oppe på 3. plass, så utlignet Southamptons Michael Obafemi seks minutter på overtid.

Det var noen dramatiske overtidsminutter på Old Trafford. Først skallet innbytter Brandon Williams med Southamptons Kyle Walker-Peters. Manchester United-spilleren blødde kraftig fra hodet, og måtte forlate banen med et kutt over øyet.

Med en mann mindre på banen lot Solskjærs menn Obafemi stå fritt inne i feltet, og han sørget for 2–2 fra kort hold, og at Manchester United mistet to poeng, som kan vise seg å bli skjebnesvangert.

– Det er det verste tidspunktet å slippe inn på. Men sånn er fotball. Vi må være sterke, og tåle det. Det er en del av lærekurven for dette laget, sa Ole Gunnar Solskjær i et intervju vist på TV 2.

– I dag fortjente vi ikke tre poeng, fordi Southampton spilte godt, men vi forsvarte oss godt frem til målet. Men det er en del av fotballen, jeg har opplevd den andre siden også, fortsatte han.

Manchester United forblir på 5. plass, og greide ikke å utnytte at Chelsea og Leicester tapte tidligere denne runden.

Kampprogrammet: Runde 36:

14/7: Chelsea - Norwich

16/7: Leicester - Sheffield United

16/7: Crystal Palace - Manchester United Runde 37:

19/7: Tottenham - Leicester

22/7: Manchester United - West Ham

22/7: Liverpool - Chelsea Runde 38:

26/7: Chelsea - Wolves

26/7: Leicester - Manchester United Vis mer

Både tredje- og fjerdeplass gir Champions League-plass neste sesong, ikke femte, siden Manchester City vant sin ankesak i CAS, og likevel ikke blir utestengt fra turneringen.

Da Paul Pogba rotet bort ballen på egen halvdel etter drøyt ti minutter, var Manchester United i trøbbel. Southampton slo umiddelbart til, og Stuart Armstrong sendte gjestene i ledelsen på Old Trafford.

BLODIG: Brandon Williams fikk en skikkelig smell på overtid. Foto: PETER POWELL / POOL

To minutter senere var Martial lei av å servere, satte isteden fart selv, dro seg inn i banen, og banket ballen i mål fra 16–17 meter.

I 2. omgang var Rashford nære å sørge for 3–1, men en utrolig blokkering fra Ryan Bertrand stoppet ham fra å øke ledelsen.

Mot slutten tok gjestene mer over. Solskjær gjorde grep med å sette inn defensive krefter, uten at det hjalp.

Like før slutt var Southampton nære utligning, men en klasseredning fra David De Gea reddet Manchester United for en liten stund.

Seks minutter overtid fikk Obafemi fritt spillerom inne i feltet på en corner, og styrte inn utligningen til 2–2 fra kort hold.

Etter kampen fikk Solskjær spørsmål om at den svake avslutningen på kampen hadde noe med høy kampbelastning å gjøre, han stilte det samme laget for femte kamp på rad mandag.

– Jeg tror ikke slitasje har noe med det å gjøre. Vi har hatt nok tid til å restituere, det var bare en av de dagene vi ikke utnyttet sjansene våre, men hvor motstanderen gjorde det, sa Solskjær ifølge BBC.

Slapp unna rødt kort

Istedenfor at det var Manchester United som måtte spille i undertall på slutten, kunne det vært hjemmelaget som hadde vært i overtall på Old Trafford.

Oriol Romeu stemplet Mason Greenwood stygt i 1. omgang. Dommeren så ikke situasjonen, men heller ikke VAR tok tak i det. Solskjær fikk spørsmål om situasjonen etter kampslutt.

– Jeg kan si så mye som at min ankel ikke ville tålt den taklingen, den var stygg, sa Solskjær, uten å mene noe om det var et rødt kort eller ikke.

