Fryktet for karrieren etter diabetesdiagnose – da fikk Eikrem besøk av Ferguson på sykehuset

MOLDE (VG) Da Magnus Wolff Eikrem (den gang 16 år) lå på sykehuset i Manchester, med diagnosen «diabetes», fryktet han at fotball-karrieren var over. Da dukket Manchester Uniteds mektige manager, Alex Ferguson, opp ...

– Jeg lå der. Var livredd for at det allerede var slutt. Inn kom Ferguson. Han beroliget meg. Det betydde mye for meg der jeg lå og tenkte negative tanker, sier Magnus Wolff Eikrem - nå 29 år gammel.

At A-lags-manageren, selveste Alex Ferguson, valgte å komme på sykehuset på nyåret i 2007, hadde betydning for en 16 år gammel gutt som elsket fotball, og som hadde startet på en karrière i Manchester Uniteds akademi.

– Jeg husker han sa «du kan spille fotball igjen, ta det helt med ro», og fortalte om Tottenham-spiller Gary Mabbutt, blant annet, som var en toppspiller som hadde levd lenge med diagnosen. Det hjalp veldig på tankene sine, forteller Wolff Eikrem der vi sitter på Aker stadion og prater om fotball, sykdom - og livet som toppspiller med en diagnose.

Magnus Wolff Eikrem har diabetes. Det er ingen hemmelighet, men det er mange som ikke vet hvordan han lever med sykdommen.

Nektet å dra på sykehus

Wolff Eikrem var en del av Manchester Uniteds akademi fra han fylte 16 år, 8. august 2006. I desember 2006 hadde han fått fri til å reise hjem. Han kjente seg konstant tørst, noe var galt. Han fikk klare beskjed: «Du må dra på sykehuset». Men 16-åringen nektet.

Det var først da han kom tilbake til Manchester at han skjønte at han måtte få undersøkt hva dette var for noe. Han måtte konstant på do, det var noe som ikke stemte.

– Jeg fikk høre at dette kunne ligne på diabetes, så jeg ble sendt til sykehuset for å finne ut av det. Og der ble det konstatert: Blodsukkeret var altfor høyt, det var diabetes, sier Wolff Eikrem.

Han forteller at det gikk «seks-syv måneder» før han kunne trene igjen. Men med Fergusons ord i øret, og etter at han leste seg opp på sykdommen, samt fikk rett veiledning, så gikk Wolff Eikrem på igjen med godt mot.

– I starten var jeg livredd, redd for å få føling med dette På banen. Men det gikk bra, sier Molde-strategen.

Diabetes har ført til at Magnus Wolff Eikrem har lagt om kostholdet totalt, han må ta vare på kroppen på en helt annen måte.

– Jeg spiste alt mulig. Det måtte jeg gjøre noe med, legge om. Og jo mer jeg trener, jo bedre blir blodsukkeret, forteller Eikrem.

Magnus Wolff Eikrem Født: 8. august 1990 Sønn av tidligere Molde-spiller Knut Halvard Eikrem. Klubber som barn: Molde 2002–06, Manchester United 2006–09. Klubber som senior: Manchester United 2009–11, Molde 2011–13, Heerenveen 2013–14, Cardiff 2014, Malmö FF 2015–17, Seattle Sounders 2018, Molde 2018-? Meritter: Tre seriegull og et cup-mesterskap i Norge, to seriegull i Sverige. Landskamper/mål for Norge: 17/0 Vis mer

Måler hele tiden

Han måler blodsukkeret før hver trening og kamp, i pausen på kamper. Sprøyter har han med selv, hvis han trenger insulin. På bortekamper har han med ekstra mat, kjeks, andre ting.

– De tingene jeg gjør tar ikke lang tid. Under fem minutter på alt sammen. Det er ikke noe problem, men det må gjøres. Det blir rutine, en vane. Og det er svært viktig. Det hender at blodsukkeret er for lavt i pausen, for eksempel, og jeg må ta en sprøyte da, sier Magnus Wolff Eikrem.

Han har snart hatt sykdommen halve livet, og han lever godt med det. Han vil ikke bruke det som noen grunn for at han ikke har fått enda mer ut av fotball-karrieren. I stedet koser han seg med fotballen i Molde.

– Til en viss grad er jeg enig i at jeg burde fått enda mer ut av karrieren. Men jeg har vunnet fem ligatitler. Og etter at jeg kom hjem igjen siste gangen, er det nok den beste fotballen jeg har spilt i karrieren, sier Wolff Eikrem - som elsker den litt skreddersydde rollen Molde og trenerteamet har skapt for ham: En slags fri mann, som spiller der han føler for det.

– De fleste drømmer vel om å ha en spesiell posisjon i et lag, en fri rolle. Jeg er takknemlig for at jeg får ha det. Og det er min beste posisjon, sier Magnus Wolff Eikrem - som tidvis briljerte mot Rosenborg.

– Jeg syns vi har et ekstremt bra lag, en bra gjeng, her i Molde nå. Vi har truffet på spillerkjøp, vi har gjort flere stjerne-signeringer, og vi har fylt på med mange, gode, unge spillere. Jeg føler at alle som kommer hit utvikler seg og blir bedre. Vi blir stadig bedre, alle mann. Det eneste faremomentet er oss selv, mener Magnus Wolff Eikrem.

Publisert: 24.06.20 kl. 10:41

