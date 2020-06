Saggi dømmer ikke neste runde etter VIF-kontroversene

Dommer Rohit Saggi blir ikke å se på Eliteseriens baner i midtuken.

Det bekrefter NFFs dommersjef Terje Hauge overfor VG. Tredje runde av Eliteserien spilles onsdag og torsdag.

– Nå kommer kampene ganske fort, og i går kveld (søndag) hadde jeg god dialog med Rohit etter kampen. Vi ble sammen enige om en pause for ham i runde tre. Så er det hans oppgave å gjøre seg klar til runde fire, sier Hauge etter Drafn-dommerens innsats i 2–2-kampen mellom Vålerenga og Stabæk på Intility Arena søndag.

– Betyr det at han garantert dømmer i runde fire?

– Det skal jeg ikke stå her og si. Det er mye å ta hensyn til oppsettet, hvor kampene spilles, hvem som møtes, historikk og dommernes tilgjengelighet. Men jeg har sagt at han skal gjøre seg klar, svarer Hauge.

les også Shala til dommeren etter rødt kort: – Du skuffer meg

– Jeg har hatt en god dialog med Terje i går og i dag. Vi gikk gjennom situasjonene og har evaluert sammen. Både Terje og jeg er enige om at det beste er at jeg står over tredje runde i Eliteserien og gjør meg klar for runde fire, melder Saggi til VG.

Han ga Vålerengas midtbanemann Herolind Shala to gule kort i matchen, det andre for filming, noe som ble heftig diskutert etterpå. Tidligere i kampen kunne han gitt Stabæks Luc Kassi rødt kort, men vurderte i stedet til at Vålerengas Magnus Lekven fortjente gult kort for takling.

Også straffesituasjonen, som førte til at Vålerenga sikret 2–2 og ett poeng var det delte meninger om:

På spørsmål om hva dommersjef Hauge mener om dømmingen til Saggi søndag kveld, svarer han:

– Jeg så ikke hele kampen, siden jeg var veileder på Kristiansund–Aalesund. Men de kontroversielle situasjonene skulle vært håndtert på en annen måte. Det sier han selv også. Han var litt uheldig med plassering, vinkel, innsyn og hvilke elementer som skal legges til grunn for sin avgjørelse, sier Hauge.

