TALENTER: Isak Dybvik Määttä (i midten) er den heldige i denne trioen – han har nemlig klart å klore seg fast til en plass i elleveren i Eliteserien. Ikke alle stortalenter, som Haugesunds Frank Stople (t.v.) og Stabæks Nicolas Pignatel Jenssen (t.h.) er i samme posisjon. Fordelt på de tre øverste divisjonene i Norge er det hundrevis av unge spillere som ikke får kamptrening. Foto: Digitalsport

Hundrevis av talenter mister dyrebar kamptrening: – Kritisk

Isak Dybvik Määttä (18) fikk debuten i Eliteserien i juli. Da hadde ikke unggutten spilt fotballkamp på 277 dager. Dét bekymrer sportssjef i NTF Erik Solér.

– Det ble en tung debut, var svaret fra 18 år gamle Isak Dybvik Määttä etter at hans første kamp fra start for Aalesund endte med 0–4-tap mot Sarpsborg 08.

For selv om trener Lars Bohinen var fornøyd med det han fikk se fra tenåringen, så innrømmer Määttä selv at han var rusten.

– Jeg føler meg ikke helt i toppform nei, men det kommer, sier han.

FRISK: Lars Bohinen likte det han fikk se av 18 år gamle Isak Dybvik Määttä i startdebuten i Sarpsborg. Selv følte 18-åringen seg rusten. Foto: Christoffer Andersen

Og det er kanskje ikke så rart. For før debuten hadde ikke den offensive vingen spilt en offisiell fotballkamp siden 26. oktober i fjor. I Aalesund 2 har unge Määttä vært en av dem som har skint sterkest de siste par årene, med 17 mål på sine 40 kamper i 4. og 3. divisjon. Men denne sesongen har all kamptrening blitt revet fullstendig vekk av coronaviruset.

– Det var jo ikke akkurat det jeg ønsket, at jeg ikke skulle spille noen kamper. Å få spille kamper fremover nå blir utrolig viktig for utviklingen min, sier han.

Men det er ikke alle som er like heldige som Määttä, som har klart å bryte seg inn i A-lagselleveren til Lars Bohinen. For i eksempelvis topplagene Molde og Bodø/Glimt er situasjonen den samme: Annetlagene står med null spilte kamper i 3. divisjon i 2020. Men med så sterke A-lag er det ikke spesielt lett for unge talenter å få spilletid i Eliteserien.

– Spillere mellom 17 og 21 år er i en fase der du skal lære å konkurrere, og er helt avhengige av å kunne spille kamper. Da du mister den plattformen, så mister du en veldig viktig del av utviklingen. Det er usunt for utviklingen i norsk fotball, sier VGs fotballekspert Haakon Lunov.

Lunov, som var assistenttrener i Vålerenga frem til februar, har fått se nok av unge talenter på treningsfeltet opp gjennom årene, men én skiller seg nok ut.

Om vi skrur tiden tilbake til 2013 var Lunov Ronny Deilas assistent i Strømsgodset, samtidig som en da 14 år gammel Martin Ødegaard fikk dyrebar matching for andre- og tredjelaget til Godset. Det gjorde supertalentet forberedt for nivået i Eliteserien våren 2014. Om Ødegaards gjennombrudd helt teoretisk hadde vært i år ville han ikke fått den kamptreningen.

FENOMEN: Martin Ødegaard tok steget opp til førstelaget i 2014 etter flere gode kamper i 3. og 4. divisjon. Hvor ville Real Madrid-spilleren vært nå om han ikke fikk den kamptreningen som 14-åring? Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kan vi i verste fall gå glipp av en ny Martin Ødegaard her?

– Nei, det gjør vi ikke, svarer Lunov kontant, og utdyper:

– Slike spillere vil alltid finne veien til toppen uansett, men vi kan potensielt gå glipp av spillere som Filip Jørgensen (Odd), Joshua Kitolano (Odd) og Henrik Heggheim (Viking). Det er spillere som på veien til gjennombruddet har spilt masse for andrelagene, og de som skal ta de samme stegene om et år eller to har gått glipp av den muligheten, sier han.

I Rosenborg, Odd og Vålerenga er situasjonen derimot en helt annen: De har sine annetlag i 2. divisjon, og deres unge talenter får nemlig kamptrening hver uke.

– Det er klart de tjener enormt på det, og det gir dem kjempefordeler både for utviklingen til juniorene, men også for de litt eldre reservene i Eliteserien, sier Lunov.

Oversikt over Eliteseriens annetlag 2. divisjon: Rosenborg 2

Odd 2

Vålerenga 2 3. divisjon: Sarpsborg 08 2

Aalesund 2

Brann 2

Strømsgodset 2

Mjøndalen 2

Start 2

Viking 2

Molde 2

Stabæk 2

Bodø/Glimt 2 4. divisjon: Kristiansund 2

Sandefjord 2

Haugesund 2 Vis mer

På VGs liste over de 23 største talentene i Eliteserien før sesongen finner vi navn som Frank Stople (keeper, Haugesund), Nicolas Pignatel Jenssen (Stabæk), og Runar Hauge (Bodø/Glimt).

Runar, lillebror til Glimt-stjerne Jens Petter Hauge, fikk null minutter for serielederen – før han fikk gå på utlån til Grorud i OBOS-ligaen, mens Stople (0 minutter) og Pignatel Jenssen (8 minutter) har fått minimalt med spilletid for sine klubber.

KUN TRENING: Stabæks store stoppertalent Nicolas Pignatel Jenssen har spilt fattige åtte minutter fotball siden i fjor høst. Foto: Ørn E. Borgen

– Man kan nesten sammenligne det med å slutte å trene fullstendig. Å spille fotballkamper er ekstremt viktig i den fasen, understreker Lunov.

Nå etterlyser han en løsning for disse spillerne.

– Det ligger øremerkede TV-penger for nasjonale G19-serier, og her bør toppklubbene slenge seg på. Jeg vil anta at de fleste toppklubbene vil være interessert i det som kamparena.

Det bekrefter sportssjef i Norsk Toppfotball, Erik Solér, at skal være på plass innen kort tid. Han sier at nasjonale serier for alle årgangene fra G14 til G19 er under utforming, men at mange usikre momenter gjør det utfordrende. Et av problemene er blant annet at juniorlagene ikke kan reise ut av egen fotballkrets, noe som betyr at for eksempel Bodø/Glimts G19-lag ikke får møte god nok motstand.

– Så det erstatter ikke matching i en voksenliga, sier Solér til VG.

– Det er helt kritisk for unge spillere å få denne voksenerfaringen på riktig tidspunkt. Trening er viktig, men matching mot voksen motstand er helt sentralt. Vi er selvfølgelig bekymret for disse spillerne som nå ikke har spilt på dette nivået siden november i fjor, sier han.

BEKYMRET: Erik Solér. Foto: Nils Bjåland

Publisert: 22.08.20 kl. 05:47

