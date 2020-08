ÅPNER OPP: Lars Arne Nilsen satt seg ned med VG på et hotell i Bergen sentrum to dager etter han fikk sparken som Brann-trener. Foto: Hallgeir Vågenes

Lars Arne Nilsen snakker ut om Brann-tiden: – Jeg måtte krype inn på toalettet

BERGEN (VG) Lars Arne Nilsen (56) fikk 1893 døgn som Brann-sjef. Onsdag setter han seg ned med VG og drar oss gjennom opp- og nedturene i en av Norges heftigste trenerjobber.

Regnet slår ned i byen mellom de syv fjell onsdag morgen. På et hotell i Bergen sentrum møter VG den nylig avsatte Brann-treneren Lars Arne Nilsen. Det etter mer enn fem år i klubben som han selv beskriver som «sin».

– Jeg er en «strilegutt» fra «strilelandet» som har sett opp til Brann. Det var det store, så plutselig er du der og skal lede favorittlaget. Jeg fikk ansvar for Brann. Det er min klubb, og det er min by. Det var utrolig stort, sier Nilsen.

Han husker fortsatt da han som ung fikk se heltene spille på Stadion. Steinar Aase og Helge Karlsen var idolene til den yngre utgaven av Sotra-mannen.

SMIL: Lars Arne Nilsen var i godt humør da han møtte VG på Hotell Norge onsdag morgen. Foto: Hallgeir Vagenes

Ansettelsesprosessen gikk kjapt unna. Nilsen var i leiligheten sin på ferieøyen Kreta da et ukjent nummer hadde forsøkt å ringe. Han «googlet» seg frem til at det var Rune Soltvedt, Branns sportssjef.

Dagen etter ankom han Bergen.

– Det var fullstendig kaos. Fotografer var i trærne, for de visste hvor møtet var, og journalister kom seg inn på matten for å se. Da forsto jeg at dette var noe annet enn Hødd, sier Nilsen og mimrer tilbake til da han måtte på toalettet underveis i møtet.

– Jeg måtte krype. Det var viktig for klubben at jeg ikke ble sett om det viste seg å ikke bli noe av. Så jeg måtte faktisk krype meg inn på toalettet, ler Nilsen.

– En gjeng som var sluttkjørt

Han hadde drevet akupunkturklinikk i Volda i 20 år og ledet Hødd til cupgull i 2012, og hadde heller ikke noe hastverk med å forlate bygda. Men Nilsen skjønte at det var et tilbud han ikke kunne si nei til. Og han kjente på et snev av galskap. Dette var en «once in a lifetime»-mulighet.

Men han skjønte raskt at det ville bli tøft. Den første kampen han ledet mot Follo ble vunnet 1–0. Nilsen beskriver seieren som helt ufortjent.

– Spillerne var helt bleke i pausen. Her var det en gjeng som var sluttkjørt. De spiller i Brann, og de får det ikke til, men så fant vi ut av det da, smiler han.

Den sommeren i 2015 hentet han Daniel Braaten, Ruben Kristiansen og sin sønn Sivert Heltne Nilsen til Bergen.

– Det ble en gjeng som bestemte seg for at dette skulle vi klare. Vi spilte kynisk og tøff fotball, og vi rykket opp.

MIMRING: Lars Arne Nilsen bød på flere historier fra de drøye fem årene han hadde som Brann-trener. Foto: Hallgeir Vagenes

Opprykksdagen i 2015 ble spesiell. Sogndal og Kristiansund møttes 21. oktober. Om Sogndal tok poeng der, ville ikke Kristiansund ha muligheten til å ta igjen Brann som da lå på andreplass. Sogndal vant den kampen 4–3.

– Da satt jeg bare i «undikken» (underbuksen) og så kampen på en gammel TV i en trist og gammel leilighet. Da brast det. Jeg satt lenge i sofaen bare for å nyte at Brann var tilbake i Eliteserien. Det kunne gått galt. Jeg ruslet rolig bort til feiringen, jeg kom sent husker jeg, og det tok helt av. Folk var galne, og det var en skikkelig fest. Der hadde vi Bergen på sitt beste.

Fikk beskjed før Vålerenga-kampen

For Nilsen var det hele veien å bygge et lag som var fokus. En gjeng som dro i samme retning. Han trekker frem spillere som Azar Karadas, Vadim Demidov, Jakob Orlov, Daniel Braaten, Amin Nouri, Sivert Heltne Nilsen, Ruben Kristiansen og Kristoffer Barmen. Typer som han mener har betydd mye.

Men så ble mange av de eldre, og de mistet kraften i beina. I 2018 og 2019 forsvant mange, og Nilsen måtte bygge en ny stamme. Den perioden medgir Nilsen tok litt for lang tid.

– Jeg tror jeg kunne ta de opp igjen og bygget et gullag, men det fikk jeg ikke lov til. Det som er deilig, er at det ikke er gutta som sparker meg, og det er ikke trenerteamet heller. Det er ledelsen. Det er for meg det viktigste. Jeg har fått så mange meldinger fra gutta, og de har ikke vært delaktig i det i det hele tatt, sier Nilsen.

FØLSOMT: Lars Arne Nilsen forteller at han før tapet mot Vålerenga visste at det var over dersom de ikke vant. Foto: Hallgeir Vagenes

Hans siste kamp ble mot Vålerenga som endte med et 1–2-tap. Etter kampen møtte ikke Nilsen pressen – han dro rett hjem. Han visste da dommeren blåste i fløyta at det var over. Han rakk å se ut over spillerne, før han ruslet inn på kontoret tilknyttet garderoben. Der ga han beskjed til sportssjef Soltvedt at han ikke klarte å være der og ville hjem.

– Jeg visste det da. Jeg fikk beskjed at det måtte være resultat i den kampen. Klubbledelsen sa klart fra, og da jeg ikke fikk det så visste jeg det var over. Og gutta visste det også. De jobbet livet av seg, og det var så rørende. De kjempet for meg. Når en først får sparken, så betyr det utrolig mye, sier 56-åringen.

– Angrer du på noe?

– Ja, men jeg kommer ikke til å fortelle det til deg. Det har vært en del valg jeg har måttet gjøre. Jeg vet hvor jeg bommet mest, jeg vet hvor jeg gjorde mine feil. Det handler om spillere inn og ut. Om de passer inn i filosofien. Jeg må ha de gutta som liker å spille fotballen jeg vil. Jeg har gjort mine feil, og noen av de var vanskelig å rette opp i, svarer han.

– Det var galskap

VG møter Nilsen samme dag som han skal ta farvel med spillerne og trenerteamet han har jobbet med i alle disse årene. Det gruer han seg til.

– Disse har jeg ligget i skyttergraven og kriget sammen med, så det blir trist å dra fra de, sier han.

En ting han også trekker frem med når han nå er ferdig i Brann er hans sønn Sivert som dro fra Brann sommeren 2018. Men det var far som hentet sønn til klubben sommeren 2015.

– Jeg var «kokko». Jeg hentet sønnen min, og det er galskap. Er det noe jeg vet, så skal man ikke ta med sin egen sønn til Bergen og Brann. Om ikke det gikk bra, så var jeg ferdig fort. Det måtte gå bra.

– MIN KLUBB: Da Lars Arne Nilsen pratet om hvor mye Brann betyr for ham, tok han seg til hjertet. Foto: Hallgeir Vagenes

Han sier at han trengte en spiller som kunne «LAN-fotballen» og da passet sønnen inn i planene. Han sier at sønnen «kan LAN-fotballen bedre enn LAN selv».

– Det kunne ødelegge han, og det kunne ødelegge meg. Vi tok begge en enorm sjanse der. Jeg sa til han før han kom, og han hadde tilbud fra flere Eliteserieklubber, at han måtte være klar på hva som ventet han. Det var han, sier 56-åringen som nå ser tilbake på et fin historie med far og sønn Nilsen i Bergen.

Rappellerte etter 5–0-tap

I prat om hvor viktig vinnerskaller i Brann-laget har vært for Nilsen, trekker han frem en historie som ikke er så alt for gammel. Presist én måned gammel for å være nøyaktig. 5. juli tapte Brann hele 5–0 mot Bodø/Glimt, og da valgte «LAN» å ikke dra med resten av gjengen til Bergen.

– Jeg var så forbannet da vi røk så stort mot Glimt. Jeg tok et fly til Svolvær. Vi hadde fri etter kampen. Den var så tøff, og det satt så langt inne. Like før bussen dro, sa jeg til Robert at jeg stikker til Svolvær og kommer hjem dagen etter.

Robert Hauge ble igjen med Nilsen.

– Vi dro og fant en galning, og sa at vi ville opp på Svolværgeita. Jeg har aldri hatt på meg klatresele, jeg har aldri rappellert, men det skulle jeg. Det er det sprøeste jeg har gjort noen gang. Da tenkte jeg: Hva i alle dager er det jeg holder på med?, ler Nilsen.

Men opp på Svolværgeita kom han. Så spørs det hvor raskt han kommer seg opp til en trenerjobb igjen. Han er i hvert fall klar for det som venter.

– Jeg er full av energi. Jeg kan starte i en ny klubb i morgen. Jeg er rett og slett litt revansjelysten. Jeg vil gå inn å vise hva jeg kan. Jeg vil fortsette i fotballen, og jeg er spenna klar om det er noen som trenger en fotballtrener.

Publisert: 05.08.20 kl. 15:38

