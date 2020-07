VIF på tabelltopp etter dramatisk seier mot Avaldsnes: – Ubeskrivelig

VALLE (VG) (VIF-Avaldsnes 2–1) Vålerenga lå under til pause i toppkampen mot Avaldsnes, men scoringer av Ingibjörg Sigurdardóttir og Ajara Njoya i 2. omgang gjør at Oslo-klubben nå leder Toppserien.

Oppdatert nå nettopp

– Det er ubeskrivelig, sier VIF-talentet Celin Ildhusøy til VG.

– Dere leder serien etter å ha startet den fjerde runden. Hvordan oppleves det?

– Jeg tror vi bare må kline til fremover, ikke tenke så mye, gjøre det vi er gode på og se hva som skjer, gliser 18-åringen.

– Hvor sterkt er dette Vålerenga-laget?

– Veldig sterkt. Kanskje Toppseriens sterkeste, etter min mening.

Pangåpning

Avaldsnes startet med et skyhøyt press på Intility Arena og tok ledelsen i hovedstaden på et hodestøt fra nigerianske Rasheedat Ajibade etter bare fire minutter.

Utover i omgangen fortsatte gjestene å dominere, men midtveis våknet plutselig Vålerenga-mannskapet. Etter hvilen viste også talentfulle Celin Ildhusøy (18) høy klasse da hun dro seg fri på venstrekanten og skjøt mot det lengste hjørnet. Avaldsnes-keeper Victoria Lucy Esson klarte ikke mer enn å forlenge ballen, før VIF-forsvarer Sigurdardóttir var fremme og headet inn utligningen fra en posisjon på streken.

– Jeg føler at vi er litt mentalt svekket i førsteomgangen. Etter pause blir det mye bedre. Vi skjønner at vi må gjøre alt vi kan, bruke hverandre sine styrker og kline til, sier Ildhusøy.

– Hva er det som gjør at du føler dere er mentalt svekket i første omgang?

– Jeg tror vi tar litt lett på ting og at målene kommer av seg selv, men i andre omgang skjønner vi at vi må gjøre noe. Så da tar man jo noen tobeinsfinter da, forteller 18-åringen og ler.

Snuoperasjonen

Mot slutten av kampen fortsatte Vålerenga å kjøre matchen helt til superspissen Njoya avgjorde med et godt plassert skudd innenfor 16-meteren etter en kjempetabbe fra Avaldsnes-stopper Clare Polkinghorne. Dermed topper Vålerenga-damene tabellen, etter å ha åpnet den 4. toppserierunden fredag kveld.

– Det var deilig å se avgjørelsen falle. Jeg vil helst se avgjørelsen falle på det siste sparket. Det var en god seier for oss. Vi spilte en dårlig første omgang. Den andre er mye bedre, sier VIF-trener Jack Majgaard Jensen til VG med et smil.

– Dere har slitt litt i førsteomganger denne sesongen. Så sprudler dere mye mer offensivt i den andre. Hvorfor er det slik?

– Det kan være at jeg skal lære spillerne og norsk fotball bedre å kjenne, og at jeg skal være bedre forberedt på det vi skal gjøre. Det kan være noen små greier. Det viktigste for meg er at vi viser at vi kan endre ting – og vinne. Det er det viktigste i fotball.

JUBLET: Vålerenga feiret tre poeng mot Avaldsnes på Intility Arena fredag kveld. Foto: Annika Byrde, Scanpix

Vraket stjernespiller imponerte

Vålerenga-trener Majgaard Jensen benket Synne Sofie Jensen (24) fra start, men etter en svak 1. omgang ble den norske landslagsspilleren satt inn i pausen.

– Jeg syns alltid det er kjipt å sitte på benken. Man vil jo alltid spille. Da var det bare å forberede seg på et innhopp, forteller den svært fotballkloke 24-åringen til VG.

– Du virker veldig bestemt da du kommer inn og har mange gode involveringer nærmest umiddelbart. Hvordan opplever du annen omgang?

– Jeg syns vi hever oss en del i annenomgangen. Jeg syns den første er litt som de har vært tidligere i år – vi slår ballen litt for ofte bort og får det ikke helt til. Det blir i alle fall litt bedre i den andre.

Trekket med å sette Jensen inn på banen i pausen viste seg raskt å være vellykket. Vålerenga fremsto med langt bedre rytme, samtidig som både Ildhusøy og Njoya fant seg bedre til rette enn før hvilen. Den offensive trioen var også helt avgjørende for snuoperasjonen.

Etter kampen svarte trener Majgaard Jensen på hvorfor han benket Jensen.

– Det var først og fremst fordi Synne ikke har prestert på det nivået hun vet hun kan selv. Hun er en veldig dyktig spiller. Noen ganger må man rotere litt på spillere og sørge for at de kan komme inn og gjøre en forskjell i stedet. Det var ideen i dag, og det syns jeg hun gjør. Hun er med på å endre kampens karakter. Det er bare en styrke for oss at vi har spillere med slike kvaliteter, begrunner VIF-sjefen.

Surt Avaldsnes-tap

Avaldsnes gjorde på sin side lenge en god kamp, men gjestene må likevel reise hjem til haugalandet uten poeng.

Trener Thomas Dahle sine damer blir dermed stående på syv etter fire spilte matcher. Serieleder Vålerenga har ni poeng.

– Jeg syns vi kommer veldig godt i gang. Vi gjør årsbeste i første omgang, spesielt de første 20–25 er vi meget gode. Da trøkker vi Vålerenga bakpå. Så lenge det er 1–0, lever det jo. Vi henger ikke like godt sammen i andre omgang som vi gjør i den første. Det koster krefter å jobbe så hardt som vi gjør. Vi mister ballen litt for fort. Vi skal liksom ta hver eneste overgang i stedet for å trampe litt på ballen, dytte den hjem og bygge opp igjen. Det må vi se litt på, oppsummerer Dahle overfor VG.

– Det er veldig tett i toppen av tabellen. Hvordan ser du på tetstriden denne sesongen?

– Det blir som du sier, veldig tett. Selv om vi taper i dag, skal vi opp på hesten igjen og vise allerede neste helg at vi er et godt fotballag. For det er vi. Vi har ikke tenkt å la resten dra fra oss.

Publisert: 24.07.20 kl. 21:45 Oppdatert: 24.07.20 kl. 22:46

Fra andre aviser