Mener Klopp brøt managerkoden: – Det ble arrogant

Managerkrangelen mellom Frank Lampard og Jürgen Klopp fortsetter. Ifølge The Guardian mener Chelsea-manageren at den mektige Liverpool-sjefen brøt managerkoden på sidelinjen under oppgjøret på Anfield onsdag.

– Hva er koden? Veldig mange managere protesterer på avgjørelser. Det kan være riktig eller galt. Da snakker de med hver andre. Men når folk på benken hopper opp og vil snakke med meg, og så smiler tåpelig og fortsetter med det en god stund. Da tror jeg det er forbi koden, sier Lampard ifølge The Guardian.

Under Chelseas pressekonferanse for ligaavslutningen mot Wolverhampton søndag sa Lampard at han angret utskjellingen av Klopp under 5–3-tapet i Liverpool. Men han sa også:

– Følelsen min var at benken til Liverpool, eller en person spesielt, så absolutt passerte den linjen. Det ble arrogant for meg, sier Chelsea-manageren.

Bannordene haglet fra Lampard mot Klopp underveis i kampen. Det smalt fra Lampard da hjemmelaget fikk frispark som Trent Alexander-Arnold satte i mål og økte ledelsen til 2–0 i første omgang. Opptrinnet ble fanget opp på videoklipp fra sidelinjen i en nærmest folketom stadion og raskt spredt i sosiale medier. Og man kunne tydelig høre sinnet til Lampard der han skjelte ut Klopp og hans assistent Pepijn Lijnders.

– Det er ikke noe frispark. Hvordan er det frispark? Jeg spør ikke deg, så hold kjeft, sa Lampard i retning Lijnders.

Da reagerte også Klopp.

– Sitt ned, var den tydelige beskjeden fra Klopp i retning Lampard.

Det hjalp imidlertid ikke. Lampard tok helt av.

– Dra til helvete, du også. Ha festen deres senere. Oppfører dere som pamper. Dra til helvete, sa Lampard med beskjed om at Liverpool tok sin første Premier League-tittel etter opprettelsen av ligaen på starten av 90-tallet.

Lampard var senere fortsatt opprørt da han ble intervjuet etter kampen og mente at Liverpool ikke burde bli for arrogante. Det fikk Klopp til å reagere under en videopressekonferanse fredag før årets siste kamp.

– Du kan ikke komme med det der til meg eller benken min. Fordi vi er ikke arrogante, sa Klopp fredag ifølge Sky Sports.

Søndag kjemper Chelsea om plass i Champions League da de møter Wolves hjemme. På samme tid går kampen Leicester- Manchester United, de to andre klubbene som er involvert. 1. august er Arsenal motstander for Lampard og Chelsea i FA-cupfinalen.

Publisert: 25.07.20 kl. 10:42

