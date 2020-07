IKKE BEKYMRET: LSK-trener Geir Bakke deler ikke Romerikes Blads frykt for en økende «tapskultur» på Åråsen. Foto: Carina Johansen

Lillestrøm-sjefen ikke bekymret for «tapskultur»: – Da hadde ikke jeg vært rustet for jobben

Etter to strake LSK-tap dro lokalavisen Romerikes Blad frem ordet «tapskultur». Dét er ikke trener Geir Bakke enig i, men han setter pris på engasjementet rundt klubben.

Nå nettopp

Her er fredagens oddstips!

«Takler ikke spillerne de krav og forventninger som stilles, risikerer LSK å ende opp som en klubb med tapskultur», skrev sportsleder i Romerikes Blad, Morten Svesengen, etter Lillestrøms 1–3-tap mot Åsane.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg har ikke reflektert så mye over hva Svesengen mener, men jeg er ikke bekymret for noen tapskultur. Hadde jeg vært det hadde jeg ikke vært rustet for denne jobben. Vi jobber hver dag for å få til det motsatte, svarer LSK-trener Geir Bakke på det utspillet.

Fredag kan du vinne ca. 631 millioner norske kroner i Eurojackpot! Trykk her hvis du ønsker å spille!

Han har allerede fått kjenne på begge sider av det å være trener på Åråsen. Etter å ha startet sesongen med to seire var alt rosenrødt i «Flisbyen», men etter tre kamper uten seier har i stedet skryt snudd til kritikk.

– LSK har alltid vært en klubb med høyt engasjement, og det er en styrke og ikke en svakhet. Det er slik det skal være, og så er det opp til oss som opererer klubben å håndtere det engasjementet, sier Bakke.

Etter fem runder er LSK allerede langt bak serieleder Tromsø, som har fått full pott på de fem første kampene. Bakkes mannskap ligger på 8. plass – åtte poeng bak.

– Hvor stor kan den luken bli før den blir for stor?

– Det er umulig å svare på. Vi kan ikke gjøre så mye med hva de andre gjør, men vi vet vi sannsynligvis må over 60 poeng for å rykke opp. Det eneste vi kan gjøre er å konsentrere oss om hverdagen, og neste kamp. Enkelt og greit, sier han.

Slik gikk det mot Åsane sist:

Han sier at mye av fokuset mot Jerv-kampen har vært å omsette sjansene.

– For vi har sluppet inn minst mål (fem baklengs, nest best etter Tromsø), men vi har scoret minst også (5 mål, nest dårligst etter Strømmen). Vi har ikke vært effektive nok, så vi må komme oss inn på scoringsporet igjen.

les også HamKam-treneren etter tap for Lillestrøm: – De kommer til å rykke opp

Fredagens kamp mot Jerv er en gyllen mulighet til å slå tilbake.

Her kan du teste vinnerlykken i Eurojackpot, Lotto eller Vikinglotto!

– Vi legger ikke skjul på at vi ikke er fornøyd med de siste to kampene, men stemningen i laget er god den. Vi gleder oss til match, sier Bakke, som også roser treneren som står på motsatt benk fredag kveld:

– Det blir en tøff kamp. Arne Sandstø har formet et godt lag der nede, som er gode på dødballer, er en bakromstrussel, og er ballsikre. De er et solid Obos-lag.

VGs-tips: Hjemmeseier

Det er en del hit og dit i Jervs kamper, men med to strake seirer har laget spilt på seg selvtillit. Det har blitt én seier og én uavgjort på hjemmebane så langt.

Det er på høy tid at Lillestrøm sikrer seg en seier igjen. Det begynte jo så bra med to strake triumfer. Men så har det raknet med bare ett poeng på tre siste kamper.

Som vi var inne på før mandagens 1–3-bortetap for Åsane så går det for tregt offensivt. Og det er litt for mange upresise innlegg og veike dueller.

Alt dette er det mulig å rette på. Men slik dette står foreslår vi et spill på Grimstad-vertene til 3,55 odds. Til tross for at de til tider gir et noe kaotisk inntrykk. Spillestopp er kl. 20.25 og EurosportNorge viser kampen.

Publisert: 31.07.20 kl. 15:00

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser