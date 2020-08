Barcelona videre etter Messi-show – møter Bayern som ydmyket Chelsea

(Barcelona - Napoli 3–1, 4–2 sammenlagt, Bayern - Chelsea 4–1, 7–1 sammenlagt) Lionel Messi (33) gjorde jobben for Barcelona. Men i Champions League-kvartfinalen blir det tøff motstand - et Bayern München som knuste Chelsea 7–1 over to kamper.

Messi scoret ett, og skaffet straffe for Barcelona, som slo Napoli 3–1 lørdag, og er videre med 4–2 sammenlagt.

Kampen mot Bayern er førstkommende fredag. Der møter Messi turneringens toppscorer denne sesongen, Robert Lewandowski, som bekreftet storform med to scoringer mot Chelsea. Polakken står med 13 mål i turneringen denne sesongen. Kun fire bak Cristiano Ronaldos rekord.

Allerede onsdag starter kvartfinalene. Da blir det et sluttspill med kun én kamp per runde i Lisboa.

Kvartfinalene:

12/08: Atalanta - PSG

13/08: RB Leipzig - Atletico Madrid

14/08: Barcelona - Bayern München

15/08:Manchester City - Lyon Vis mer

Ellevill 1. omgang

Det ble en rekke situasjoner å diskutere underveis og etter kampen som gikk for tomme tribuner på Camp Nou.

Barcelona tok ledelsen ved Clement Lenglet. Men rett før han hoppet opp, dyttet han tydelig Napoli-stopper Kalidou Koulibaly med strake armer. VAR så på situasjonen, men lot målet stå. 1–0 til Barcelona.

Halvveis inn i omgangen kom en udiskutabel situasjon. Messi snublet seg inn i feltet med ballen, da han så ut til å ha mistet balansen, greide han nærmest liggende å få plassert ballen i mål.

Så scoret Messi igjen.

Han tok ballen ned på brystet, og vippet den i mål over keeper. Men så ble scoringen annullert. Ballen skal ha vært borti hånda eller armen til Messi, men av reprisene var det svært vanskelig å se om det var tilfelle, eller ikke.

Mot slutten av omgangen var Messi igjen våken. Stjal ballen fra Koulibaly inne i Napolis felt, og stopperen som ikke så argentineren komme, sparket ham rett ned. Dommer dømte ikke straffe, men begge spillere ble liggende nede med skade. Etter fem minutter, og en tur ut for å se på skjermen, ble det til slutt dømt straffe av Cüneyt Cakir.

Den satte Luis Suárez i mål. 3–0 - og kampen så ut til å være punktert.

Men på overtid ordnet Dries Mertens en straffe for Napoli, da han gikk i bakken i en duell med Ivan Rakitic. Lorenzo Insigne ga Napoli håp før 2. omgang.

Napoli hadde flere sjanser i 2. omgang, men greide aldri å få målet som skapte spenning.

Lewandowski herjet - ydmyket Chelsea

Robert Lewandowski var involvert i alt som skjedde på Allianz Arena mot Chelsea. Bayern hadde tre måls forsprang etter første oppgjør og tok effektivt livet av det lille håpet Chelsea hadde allerede etter ni minutter av returoppgjøret.

Lewandowski ble spilt alene med keeper Willy Caballero, og ble felt av sisteskansen.

Straffen tok han selv, og klistret i mål.

– Det er et kunstverk av et straffespark, mente Erik Huseklepp i TV2s studio etter at TV-bildene viste at Lewandowski ikke engang så på ballen da han klistret straffesparket i hjørnet.

Og maktdemonstrasjonen fortsatte. Ved halvspilt omgang snappet han ballen, og trillet til en helt ledig Ivan Perisic som enkelt satte inn 2–0.

Så rotet Bayerns keeper Manuel Neuer det til med en skikkelig tabbe. Den tyske keeperen ga en veldig svak retur som Tammy Abraham pirket i mål.

Men Lewandowski lot det ikke stoppe ham. Først serverte han et strålende innlegg til Corentin Tolisso, som bredsidet inn 3–1.

Og minutter senere knuste han alle andre i lufta, og stanget inn kampens siste mål. Det var hans 53. scoring for Bayern i år, på kun 44 kamper.

Takket være han er Bayern videre etter hele 7–1 sammenlagt. I kvartfinalen venter nettopp Barcelona til et skikkelig gigantoppgjør.

Publisert: 08.08.20 kl. 22:59 Oppdatert: 08.08.20 kl. 23:27

