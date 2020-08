Kommentar

Det er ekstremt skjørt

Av Leif Welhaven

Spørsmålene står i kø om hvordan landslagshøsten ender opp med å bli. Landslagssjef Lars Lagerbäck, her i EM-kvalikkampen mellom Norge og Spania i Valencia i mars i fjor. Foto: Alberto Saiz / TT NYHETSBYRÅN

Usikkerheten herjer på alle fronter mens Norges Fotballforbund planlegger for en usedvanlig viktig landslagshøst. I verste fall kan kaoset bli komplett.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er inntil videre lov å håpe at alt ordner seg.

Hvis man virkelig ønsketenker, er det fullt mulig at et fælt år kan servere etterlengtet energi til et sultefôret landslag i månedene fremover. Drømme-ingrediensene kan da være en smitte som snart synker igjen Europa rundt, samarbeidsvillige myndigheter i alle land, et Ødegaard-kne som slutter å krangle og en viss superspiss som fortsetter scoringsbonanzaen.

Slår alt dette inn samtidig, kan Lars Lagerbäcks menn ha posisjonert seg skikkelig i løpet av to knappe måneder fra nå. For det er ikke lenge til landslaget etter planen skal møte Østerrike hjemme (4. september) og Nord-Irland borte (7. september). Deretter venter forhåpentligvis dramaet mot Serbia hjemme (8. oktober), som start på den ekstra muligheten til EM-billett.

Men det som allerede var svært tydelig, og som ikke ble noe mindre klart under Norges Fotballforbunds (NFF) digitale pressemøte torsdag, er hvor ekstremt skjørt hele opplegget er.

Det er så lite som skal til før det går på tverke.

Forbundet kan ikke gjøre noe annet enn å planlegge for at alt ordner seg, og virker så godt forberedt på ulike eventualiteter som det lar seg gjøre. Men i en helt merkelig situasjon for fotballen, er det et faktum at omstendighetene så til de grader er utenfor NFF-maskineriets kontroll denne høsten. Og spørsmålene var langt flere enn svarene da planene for de neste ukene ble presentert på digitalt vis av NFF.

Her er et knippe av problemstillingene som skaper en historisk usikkerhet foran en norsk landslagshøst:

Forbundet har søkt myndighetene om å få godkjent forflytninger som «jobbreiser», slik at testing kan erstatte karantene, men vet i skrivende stund ikke hvordan det ender.

Dermed er det en potensielt interessant logistikk bare å skulle samle folk herfra og derfra foran landskampene. Lagerbäcks plan er å reise inn i Norge 20. august og presentere troppen fire dager senere, kom det frem på pressemøtet.

Videre er bakteppet at smittesituasjonen er bekymringsfull i flere land nå, og en landslagshøst for Europa er avhengig av at et omfattende samspill fungerer. UEFA (Det europeiske fotballforbundet) har utarbeidet en omfattende smittevernprotokoll, og har regler som gjelder i fotballens europeiske del av verden. Men UEFA har pent lite de skulle ha sagt opp mot hva nasjonale myndigheter her og der bestemmer seg for fremover, for eksempel hva gjelder restriksjoner for reise. Ytterligere komplisert kan situasjonen bli i spenningsfeltet mellom klubb- og landslag. Klubbene kan ikke nekte å slippe spillere i internasjonale vinduer. Men det er en interessant problemstilling dersom store stjerner blir utilgjengelige for klubbene sine over tid på grunn av karantene, som en følge av å ha vært på landslagsoppdrag. Her er det stort potensial for støy.

Usikkerheten om hvor fort status i forskjellige land endrer seg, er også en relevant faktor. En ting er å eventuelt lande på å møte Serbia utenfor Norge dersom myndighetenes krav blir for strenge, men hva om et alternativ kampsted brått skifter farge?

Det er også klart at corona har gått ut over «scoutingen» av de mulige september-motstanderne, da NFF prisverdig nok ikke har villet ta noen sjanser med å sende speidere ut på tur.

Her setter bare fantasien grenser for hvilke problemstillinger som kan oppstå, og medisinsk ekspertise ville ikke svare på spørsmål om hvordan realismen i å møte Østerrike og Nord-Irland tidlig i september faktisk er.

Akkurat nå er alt vi vet at vi ikke vet, i en tid der trafikklyset har beveget seg i den mindre hyggelige retningen ...

Publisert: 14.08.20 kl. 07:54

