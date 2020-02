NFF-TOPPER: Generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen diskuterer under fotballtinget i 2018. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

NFF åpner for alkoholservering på fotballarenaer

Norges Fotballforbund (NFF) opphever forbudet mot å selge alkohol til vanlige supportere på kamper. Regelendringen trer i kraft allerede kommende sesong. Nå blir det opp til kommunene å avgjøre.

Oppdatert nå nettopp

Endringen ble nylig vedtatt av forbundsstyret til NFF, får VG opplyst.

– Ifølge regelverket som har eksistert, har det vært nulltoleranse for alkoholservering på stadioner. Nå gjøres det en endring. Dette er en alminneliggjøring. Nå gir vi alle muligheten, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Frem til nå har klubbene kun hatt lov til å servere øl og vin på VIP-områder. Enkelte, som Mjøndalen, Kristiansund og Viking, har likevel omgått reglementet ved å selge alkohol på steder tilknyttet arenaene.

Dette har i utgangspunktet vært i strid med NFFs lover, men nå kan klubbene få muligheten til å flytte serveringen inn på stadion. Det betinger at de får skjenkebevilling av sine respektive kommuner.

– Klubbene har på en måte omgått regelverket som har vært, uten at det har skapt noen stor debatt, eller problemer. Nå gir vi i stedet alle muligheten, men jeg understreker at det baserer seg på skjenkebevilling fra lokale myndigheter, sier Bjerketvedt.

les også Hockeysjef vil oppheve alkoholforbud på idrettsarenaer: – Latterlig dobbeltmoral

På arenaen – ikke tribunen

NFF viderefører samtidig forbudet mot alkohol på norske fotballtribuner. Om og på hvilken måte klubber vil selge øl og vin, vil trolig variere stort fra arena til arena, ifølge Bjerketvedt.

Det skyldes i hovedsak at det er opp til de respektive kommunene å gi skjenkebevillinger.

– Det er en del rammer og regler som lokale myndigheter setter. Hvordan det vil foregå på de ulike arenaene, vil være veldig forskjellig. Det kommer an på både kommunene og klubbene, sier Bjerketvedt.

I forbundsstyret til NFF sitter det åtte personer, deriblant president Terje Svendsen.

– Dette vedtaket har ikke vært kontroversielt eller problematisk i det hele tatt. Dette har det vært full enighet om, opplyser Bjerketvedt.

– Forventer dere reaksjoner?

– Jeg har respekt for at det vil være motstand, men i praksis er det ingen stor endring. Formelt er det en endring. Regelverket har hengt etter praksis, kan du si. Dette er en tilpasning. Et utgangspunkt for oss er at det ikke skal være noe skille mellom dem som har lov til å ta seg et glass vin eller øl på VIP-en og en vanlig supporter, sier NFFs generalsekretær.

FORNØYD: Direktør for Norsk Toppfotball, Leif Øverland, avbildet på Ullevaal stadion. Foto: Jørgen Braastad, VG

Får støtte

Leif Øverland er direktør i Norsk Toppfotball (NTF), som er klubbenes interesseorganisasjon. Han reagerte med glede over NFFs regelendring da VG meddelte nyheten onsdag formiddag.

– Vi er opptatt av at vi er en del av samfunnet og at det ikke skal være forskjell på vanlige folk og VIP-er. I alle tider hvor jeg har vært supporter, har VIP-ene fått lov til å ta seg et glass vin eller en øl, mens vanlige supportere, som betaler for billettene, ikke har fått lov til å gjøre det, sier Øverland til VG og fortsetter:

– Det har vært et ønske fra flere og flere klubber om at vi må slutte med denne forskjellen på VIP-er og vanlige folk. Vi reiser selv ut av Norge, gjerne til England, og tar oss en øl tilknyttet en kamp. Det skal være trygt, familievennlig og alkoholfritt på selve tribunen, men det skal være mulig å ta seg en øl på stadionområdet for dem som ønsker det – i henhold til de skjenkebestemmelsene som gjelder i de kommunene klubbene er i.

I forbindelse med en sak VG skrev om temaet i 2018, uttalte daværende president i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, at de var «motstandere av koblingen idrett og alkohol».

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 26.02.20 kl. 11:23 Oppdatert: 26.02.20 kl. 11:37

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser