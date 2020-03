LANGT NEDE: Å bli slått ut av Olympiakos, gjorde vondt. Her fortviler Arsenal-spillerne. Helt til høyre blir Pierre-Emerick Aubameyang trøstet av Dani Ceballos. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Lettelse for Arsenal: – Et halmstrå å klamre oss til

Reaksjonen på den offisielle Arsenal-kontoen på Twitter etter Liverpools tap for Watford sa egentlig alt: – Puh ...

Nå nettopp

Det gikk et lettelsens sukk gjennom en hardt prøvd klubb da det viste seg at Arsenal fortsatt vil være den eneste klubben som har gått gjennom en hel Premier League-sesong uten å tape - som Arsène Wengers menn gjorde det i 2003/2004.

– Det er viktig, fordi vi lever i en tid der et halmstrå er det vi har å klamre oss til. Og akkurat den rekorden kjenner jeg at betyr litt, det skiller vår gullårgang fra både Uniteds treble, Mourinhos Chelsea, Peps Manchester City og Klopps Liverpool - det er jo litt deilig, da, sier Jonas Bergh-Johnsen, fotballreporter hos Eurosport og Arsenal-supporter.

Sist uke ble Arsenal slått ut av Europa League mot Olympiakos. Spørsmålet alle stiller seg nå, er om Arsenal klarer å komme ut i Europa neste sesong? I øyeblikket ligger klubben på 10. plass i Premier League - riktignok med bare fem poeng opp til Manchester United på Europa League-plass.

– For Arsenal er det uhyre viktig å komme inn i Champions League igjen, det viser de nye tallene Swiss Ramble: Man har tapt cika to milliarder i omsetning målt mot Tottenham de siste årene. Som den eneste av toppklubbene i England og Europa har man mindre inntekter nå enn for to år siden. Det er en foruroligende utvikling som egentlig bare kan snus ved å få orden på de sportslige resultatene igjen, sier Jonas Bergh-Johnsen.

– Samtidig tjener Arsenal bare en tredjedel av Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid og Bayern på kommersiell avdeling. Man har også havnet godt i bakleksa sammenlignet med de andre i topp 6 i England, med unntak av Spurs.

Eurosport-reporteren sier samtidig:

– Også Europa League gir viktige inntekter for Arsenal, som regnskapstallene viser. Samtidig hadde en helt Europa-fri sesong vært deilig, fordi man da kunne satset for fullt på Premier League. Det tjente for eksempel Leicester og Chelsea veldig på i henholdsvis 2015/16 og 2016/17. Men det klare målet må være å gå «all in» for Champions League-plass, det kan gå med tanke på Citys trolige utestengelse.

Det er altså et Arsenal med halen mellom beina som mandag tar turen til Portsmouth for å spille FA-cup–kamp mot nivå tre-laget - som var i Premier League så sent som i 2010, men som har vært helt nedom nivå fire før det snudde. Olympiakos-nederlaget svei hardt:

– Vi er alle veldig langt nede, frustrerte, skuffede, men jeg ba spillerne legge det bak seg, sa Arsenal-sjef Mikel Arteta på sin pressekonferanse til Portsmouth-kampen.

Arteta slaktet imidlertid ikke spillerne. Tvertimot - han sa at han støttet dem og lovpriste dem for å ha lagt for dagen god innsats, gode holdninger, prøvd og prøvde - og ha fortjent å vinne.

– Min jobb er å overbevise dem om at vi er i en prosess og at det er mange positive ting, men også ting vi må forbedre oss på som lag, sa Arteta.

Publisert: 02.03.20 kl. 15:05

