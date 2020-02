Innbytter Mané reddet Liverpool-seier mot tabelljumbo Norwich

(Norwich - Liverpool 0–1) Sadio Mané kom inn fra benken og sikret tre Liverpool-poeng. Det ble ikke av den enkle sorten da Alexander Tetteys Norwich var nære å bryte seiersrekken til Liverpool.

Det så lenge ut til at Norwich var det andre laget i ligaen som skulle sørge for at Liverpool ikke kunne juble for tre poeng. Foruten et uavgjort-resultat mot Manchester United tidligere denne sesongen, har Jürgen Klopps menn vunnet samtlige kamper. Lørdag kveld sørget innbytter Sadio Mané for at den rekken ble stående.

– Vi visste det ville bli vanskelig å komme her til tross for at de ligger sist på tabellen. De er tøffe å møte og de jobber virkelig for poengene, forteller kaptein Jordan Henderson til Sky Sports etter kampslutt.

Liverpool-dominans og få store målsjanser. Det var gjennomgangsmelodien i kampen mellom Norwich og Liverpool, særlig i den første omgangen. Da var Norwich nærmest da Lukas Rupp kom alene sammen med keeper sammen med Teemu Pukki. Rupp prøvde å spille ballen til Pukki, men Alisson leste pasningen og slang ut en arm som hindret ballen i og nå Pukki.

Dobbeltsjanser

I andre omgang skrudde Liverpool på turboen, men Tim Krul sto en meget god kamp i Norwich-buret. Mohamed Salah og Naby Keita var særlig nære scoringer, men Krul sto som en vegg.

Etter 60 minutter fikk Klopp nok, og satte inn Sadio Mané. Kanten var også mannen som omsider skulle få satt ballen i nettet. En lang ball fra Jordan Henderson ble slått i boks, og Mané tok ballen ned med venstrefoten før han med samme fot banket inn ledelsen for Liverpool. Det først etter 78 minutter.

Dermed kunne Liverpool roe spillet litt, og Norwich måtte ut å jage utlikning.

Sadio Mané har vært ute et par uker med en lite kjenning i låret. Det var også årsaken til at Klopp valgte å starte kampen med kanten på benken. Viktigheten av 27-åringen viste han imidlertid da det var han som sikret de tre poengene.

– Jeg har vært gjennom litt behandling og jobbet hardt. Vi er fornøyd med seier her i dag, smiler Mané etter kampslutt som med denne scoringen sikret 100 mål i Premier League.

MATCHVINNER: Sadio Mané. Foto: Adam Davy / PA Wire

Tettey i stolpen

Foruten Rupps store sjanse i første omgang, var det en nordmann som sto for det farligste Norwich leverte. Alexander Tettey fikk ballen utenfor boksen, og klinket til. Ballen fant veien på utsiden av stolpen og ut.

Dermed ble det ikke poeng på Norwich som fortsatt ligger på bunn av tabellen, og en enorm utfordring ligger foran dem med tanke på fornyelse av Premier League-kontrakten.

Liverpool på sin side cruiser videre på toppen av tabellen, og nærmer seg stadig poengrekorden i Premier League som Manchester City har etter at de vant med 100 poeng i sesongen 2017/2018.

Liverpool har nå 76 poeng etter 26 spilte kamper. Fortsetter Liverpool seiersrekken ut sesongen så vil de altså ende på 112 poeng. Det betyr at Liverpool kan tape fire kamper av de tolv siste i ligaen, og likevel ende på rekorden på 100 poeng.

Publisert: 15.02.20 kl. 20:21 Oppdatert: 15.02.20 kl. 20:52

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 26 25 1 0 61 – 15 46 76 2 Manchester City 25 16 3 6 65 – 29 36 51 3 Leicester City 26 15 5 6 54 – 26 28 50 4 Chelsea 25 12 5 8 43 – 34 9 41 5 Sheffield United 26 10 9 7 28 – 24 4 39 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

