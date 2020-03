SJANSELØS: Ørjan Nyland kaster seg forgjeves etter ballen. Rodri kan på sin side juble for mål. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Nyland & Co. beseiret i finalen – Manchester City med ligacup-hat trick

(Aston Villa – Manchester City 1-2) Ørjan Nyland (29) gjorde det han kunne for å stoppe stjernegalleriet til Manchester City, men maktet ikke holde buret rent. Manchester City kan feire ekte hat trick i ligacuptitler.

Nå nettopp

Når det er Premier League på programmet, har den norske burvokteren måtte innfinne seg med å være reserve, men i ligacupen har Ørjan Nyland storspilt og imponert.

Blant annet vartet han opp med denne redningen da finaleplassen ble sikret:

Også i finalen ble Nyland valgt som målmann, men mot stjernegalleriet til Pep Guardiola ble det for tøft.

20 minutter ut i den første omgangen, det etter at Villa hadde startet de første fem minuttene best, vartet Manchester City opp med et angrep tatt ut av læreboka til Pep Guardiola.

Spillet ble vendt fra venstre til høyre, Rodri chippet ballen elegant til Phil Foden i bakrommet, og unggutten med Walter til mellomnavn headet ballen inn i feltet igjen. Der sto ringreven Sergio Agüero, som på halvspretten banket til på direkten og overlistet Villas norske burvokter.

Ti minutter senere gjorde Rodri det samme da han stanget corneren slått av Ilkay Gündogan i mål, og med det så oppgaven til Aston Villa ut til å ha gått fra vanskelig til nær umulig.

Bedre ble det heller ikke av at reprisene viste at City aldri skulle ha hatt corneren, for ballen var sist innom en City-spiller før den trillet over dødlinja.

Fem minutter før hvilen ble det imidlertid tent et lite håp for Birmingham-laget.

John Stones feilberegnet en høy ball og falt som en potetsekk, noe som gjorde at Anwar El Ghazi fikk tak i ballen på venstrekanten. Han banket den inn i feltet, og der stupte tidligere Sander Berge-lagkompis Mbwana Aly Samatta bokstavelig talt frem og stanget inn reduseringen.

REDUSERING: Mbwana Aly Samatta finner plass mellom Fernandinho (nummer 25) og Oleksandr Zinchenko og nikker inn 1-2. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Manchester City var det førende laget i den andre omgangen, men målet uteble, blant annet etter en kvalifisert Nyland-redning med kvarteret igjen å spille.

Villa var på sin side svært nær en utligning knappe to minutter før slutt.

Bjorn Engels steg til værs på en corner og stanget ballen mot mål, men Claudio Bravo reagerte lynraskt og slo ballen i stolpe og ut. Aston Villa-fansen deppet, og flere mål ble det heller ikke.

Dermed kunne Pep Guardiola og hans mannskap juble for nok et trofé.

Det var Manchester Citys tredje strake ligacuptittel, og totalt har klubben løftet trofeet syv ganger. Bare Liverpool har flere – åtte i tallet.

Aston Villa blir på sin side stående med sine fem ligacuptriumfer. Dette var fjerde finaletapet for klubben i ligacupens 60 år lange historie. Bare Arsenal har flere – seks i tallet.

Publisert: 01.03.20 kl. 19:21

Fra andre aviser