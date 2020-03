UAVGJORT: Ole Gunnar Solskjær og Carlo Ancelotti delte poengene på Goodison Park. Foto: ANDREW YATES / Reuters

United-legende raser etter tabbedag: – Som manager ville jeg drept ham

LIVERPOOL (VG) (Everton – Manchester United 1–1) En gigantisk keepertabbe av David de Gea (29) ødela for Ole Gunnar Solskjær (47) på en heldramatisk ettermiddag.

Spanjolens brøler etter bare tre minutter, da han skjøt ballen via Everton-spiss Dominic Calvert-Lewin og i mål, bidro til at Manchester United nok en gang misbrukte en mulighet til for første gang for sesongen å vinne tre seriekamper på rad.

– Som manager ville jeg drept ham. Det er galskap, sier en nådeløs Roy Keane om de Gea i Sky Sports-studio.

Uavgjortresultatet, der januarkjøpet Bruno Fernandes nok en gang scoret for United, gjør at Solskjærs menn står med åtte strake kamper uten tap i alle turneringer.

De priser seg nok lykkelige for at det ikke ble tap, ettersom Everton fikk en scoring annullert for offside av VAR på overtid. Den kontroversielle avgjørelsen skapte store tumulter på Goodison Park etter kampslutt, og endte med at manager Carlo Ancelotti ble utvist.

– Ville lynsjet ham

Før kampen fokuserte Solskjær mye på forrige bortekamp mot Everton, et pinlig 0–4-tap i april i fjor som nordmannen beskriver som sitt personlige bunnpunkt som Manchester United-manager.

– Jeg er 100 prosent sikker på at vi kommer til å levere en bedre prestasjon denne gangen, fastslo Solskjær før møtet med klubben der Carlo Ancelotti nå har tatt over som manager.

Men før det var spilt tre minutter på Goodison Park var et nytt Solskjær-mareritt i emning.

David de Gea skulle bare klarere ballen enkelt, han hadde god tid til å finne en løsning mens Everton-spissen Dominic Calvert-Lewin nærmet seg løpende. Den spanske keeperen ventet og ventet før han til slutt klarerte ballen – rett i det utstrakte benet til Calvert-Lewin, som sendte Everton opp i en tidlig ledelse.

– Jeg ville lynsjet ham i pausen. Det er utilgivelig, sa tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane i Sky Sports’ pausesending.

FLAUT: David de Gea fortviler etter en gigantisk keepertabbe mot Everton. Foto: CARL RECINE / Reuters

Calvert-Lewin holdt på å score sitt andre like etterpå, men denne gangen leverte de Gea en god redning. United kunne latt seg prege av sjokkstarten, men svarte i stedet med å overta kontrollen på kampen. Nemanja Matic traff tverrliggeren, Mason Greenwood headet like over tverrliggeren.

Fernandes herjet igjen

Heldigvis for United var det ikke bare deres keeper som hadde en dårlig dag på jobben. Evertons sisteskanse Jordan Pickfords svake posisjonering ble etter en halvtime avslørt av Bruno Fernandes, som tok ham på sengen med et langskudd ved nærmeste stolpe.

Det var Fernandes’ tredje scoring på de tre siste kampene, hans første for United utenom straffespark, men det var keeperspillet til Pickford som stjal oppmerksomheten.

– Han er ikke en god målvakt, lød dommen fra Roy Keane om den engelske landslagskeeperen.

Om ikke kvaliteten alltid var på topp, så leverte de to lagene god underholdning, og det fortsatte etter pause. Et snaut kvarter ut i omgangen smalt Gylfi Sigurdsson et frispark i stolpen.

I den andre enden la Fernandes – nok en gang Uniteds beste spiller – la opp til en enorm kontringsmulighet etter et smågenialt overhopp, men Mason Greenwood rotet bort muligheten med et svakt touch og ubesluttsomhet.

I sluttminuttene fikk Odion Ighalo en alle tiders mulighet til å avgjøre kampen fra kort hold på en retur, men avslutningen hans ble på imponerende vis stoppet av Pickford, som med det reddet seg litt inn etter baklengsmålet.

Det ble enda mer dramatisk på overtid da David de Gea først gjorde en vanvittig benparade før Everton scoret og feiret det de trodde var vinnermålet, men det ble annullert av VAR fordi en offsideplassert Sigurdsson lå foran mål og ble vurdert som delaktig i spillet.

