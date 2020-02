I SJOKK: Kåre Ingebrigtsen har allerede fått sparken i kypriotiske APOEL. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ingebrigtsen har fått sparken i APOEL: – Jeg er sjokkert

Kåre Ingebrigtsen (54) fikk bare 46 dager i kypriotiske APOEL. Nå står den tidligere Rosenborg-treneren uten jobb – og uten sted å bo i Norge ...

– Jeg er sjokkert. Så mye mer er det ikke å si, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Han sier at han ikke skjønner stort av dette, men er rask med å legge til:

– Når noe sånt skjer, så raskt etter at du får en jobb, så tror jo folk automatisk at du må ha gjort noe galt. Det lover jeg at jeg ikke har gjort. Jeg har ikke brutt loven, sier Ingebrigtsen alvorlig.

Så legger han til, litt oppgitt:

– Jeg vant vel ikke mange nok fotballkamper da ...

Han forteller til VG at han ble oppringt av en agent som på vegne av APOEL ga ham beskjed om at han var sparket fra klubben.

– Ingen i klubben har tatt kontakt med meg, kun en agent for klubben, sa Ingebrigtsen overfor VG tirsdag formiddag.

Kort tid etter snakket VG med pressesjef Nektarios Petevinos i APOEL. Han kunne da bekrefte at Ingebrigtsen var ferdig i klubben. Pressesjefen ønsker ikke å svare på hvorfor trønderen har fått sparken, og henviser til klubbens pressemelding.

Der står det ingen ytterligere begrunnelse, men klubben takker Ingebrigtsen og ønsker ham lykke til videre i karrieren.



Kåre Ingebrigtsen var optimistisk da han 27. desember i fjor skrev en avtale med APOEL som strakk seg frem til mai 2021. Da kom han fra belgiske Ostende, der han bare ble værende i syv måneder.

– Jeg kjøpte meg ut av kontrakten med Ostende fordi jeg så en større fremtid i APOEL, og jeg ville ta den sjansen da den kom. De ønsket å satse langsiktig, og de ville spille «Rosenborg-fotball», som de hadde blitt så imponert over. Men det varte ikke lenge, sier Ingebrigtsen – og må le.

– Jeg rakk ikke engang å ta en kaffe med Henning Berg i Nicosia før jeg var ferdig ...

Men det han ikke får til å gå opp er at APOEL lot han kjøpe tre spillere som skulle passe inn i systemet sitt, Mike Jensen, Bjørn Bergmann Sigurdarsson og Milan Jevtovic, alle kjent fra norsk fotball.

– Vi har spilt 10 kamper på 40 dager. Hvordan skal vi da få trent? Vi har nesten ikke trent, og det har vært umulig å få de nye spillerne inn i laget. Det eneste jeg har fått høre, som en grunn til at jeg ikke har lyktes her, er at jeg byttet for mye på laget ... men hva skal en trener gjøre da, før en blir kjent med spillere og klubb? spør Kåre Ingebrigtsen.

Han har solgt huset i Trondheim, og nå kan det hende han står på bar bakke.

– Det eneste jeg har nå er et hus i Spania. Vi får flytte dit da, sier Kåre Ingebrigtsen – og må le igjen.

Han er i Trondheim nå, men reiser tilbake til Kypros en av de første dagene for å rydde opp med klubben.

– Jeg er ikke bekymret for at jeg ikke får de pengene de skylder meg. Det er ikke det som plager meg, det er mer hvorfor jeg ikke fikk mer enn drøyt 40 dager på meg til å få til noe med APOEL, sier Kåre Ingebrigtsen – som hadde stor suksess med Rosenborg fra 2014–18.

Publisert: 11.02.20 kl. 10:20 Oppdatert: 11.02.20 kl. 10:39

