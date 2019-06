FORTVILER: Martin Ødegaard scoret sitt første landskampmål, men måtte se Norge rote bort nok en seier. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Kommentar

Det store sammenbruddet, del II

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Romania 2–2) For andre gang på to kamper gir Norge fra seg en tomålsledelse. Det har ikke hjulpet å snakke om det etter Sverige-kampen, det skjedde - igjen, mot Romania

Og dermed er Norges EM-sjanser via en vanlig kvalifisering minimale. Semifinaler og eventuelle finaler i Nations League neste vår er den mest aktuelle veien til EM for Norge nå.

For dette må kalles et sammenbrudd. 2–0 mot Sverige i mars ble til 2–3 - før Ola Kamara reddet et poeng langt på overtid. Mot Romania ledet Norge 2–0 med 14 minutter igjen å spille. Rumenerne utlignet på overtid.

Noe må være fundamentalt galt med hodene til de norske spillerne når de lar dette skje to ganger etter hverandre. En gang, javel, det kan skje. Men to? Her har Lars Lagerbäck og co et stort mentalt problem.

For det som faktisk burde ha vært seks poeng på to hjemmekamper nå, er blitt til to poeng - på grunn av total kollaps etter en ledelse.

Det er faktisk rart å sitte og se på også. For, som mot Sverige, var der full kontroll - til det sto 2–0. Lars Lagerbäck har snakket om manglende kynisme. Han har snakket om snillisme.

Og han må nok ta en ny prat om dette.

For det bare fortsetter. Da Norge ledet 2–1 mot Romania fredag kveld, startet kaptein Omar Elabdellaoui på et hundremetersløp, rakk ikke hjem. Inne i midten mistet 21 år gamle Kristoffer Ajer oversikten. To ganger.

2–2.

Norge er - nesten - ute, før det egentlig er begynt. Og vi er nødt til å få svar på hva som skjer. Om det er redsel, om det er dårlige rutiner i hvordan en ledelse skal håndteres. Det gjør nesten vondt å se på, et norsk lag, der Martin Ødegaard skulle blitt omskrevet som dagens mann.

I stedet ble det flere bokstaver om kollaps og tapte poeng. Det er synd, ikke minst for Ødegaard som ville så mye og spilte så bra mot Romania.

Vi har ventet på det. Og vi visste at det trolig ville komme, det handlet om å være tålmodig - som spilleren selv. Fredag kveld kom Martin Ødegaards (20) gjennombrudd på landslaget.

Og samtidig en følelse av at motstanderen må forholde seg til det norske landslaget på en litt annen måte enn de har gjort de siste årene.

Fordi Martin Ødegaard nå er blitt en voksen fotballspiller, en spiller som gjør det norske landslaget både mer underholdende, attraktivt - og uforutsigbart for motstanderen.

Det handler ikke bare om scoringen hans mot Romania, hans første på 17 landskamper. Den skal Joshua King ha en stor del av æren for. Det går mye mer på hvor deltakende Ødegaard er i hele spillet. Han har økt kapasiteten sin, blitt mye bedre defensivt, blitt sterkere, ja rett og slett en mer komplett spiller.

I dagens fotball vil alle ha midtbanespillere som er «toveis-spillere». Martin Ødegaard er i ferd med å bli en god toveisspiller.

Men fortsatt er det kreativiteten som er det mest synlige. Mot Romania: Flere glimrende gjennombrudds-pasninger, den siste burde Tarik Elyounoussi scoret på - og avgjort kampen før det som ble noen spennende sluttminutter på Ullevaal. Og Norge sviktet i sluttminuttene - igjen.

Norge åpnet kampen brukbart, spilte seg bedre - og skapte et par farligheter tidlig i omgangen. Joshua King - jeg er sikker på at han hadde scoret på en av sine to store sjanser, hvis det hadde vært en kamp for en måned siden. Det er 26 dager siden King spilte kamp sist. Han så litt rusten, litt som han ikke hadde automatikken inne i avslutningene.

Så omgangen gikk ut i 0–0. Greit nok, selv om Norge burde ledet etter spill og sjanser.

Ledelsen kom, etter 56 minutter. Martin Ødegaard ble spilt fri, avsluttet, det ble en retur. Og hvem andre enn Tarik Elyounoussi var raskest på den. AIK-spissen, toppscorer i svensk fotball, er i kjempeform. Han løp som en som hadde 20 mil hjem til mor, og var en trussel hele kampen.

Så så vi tendenser til det som skjedde mot svenskene: Norge ble passive etter å ha tatt ledelsen, lot rumenerne komme inn i kampen, lot rumenerne overta kommandoen i kampen. Sten Grytebust måtte i aksjon, to ganger. En gang holdt han på å rote det til, på den andre var han stødigheten selv.

Så scoret Martin Ødegaard. Og det var det - tenkte vi.

Helt til det raknet. Igjen. 2–0 ble til 2–2.

Lars Lagerbäck har skaffet seg et stort problem. Og med det - kanskje - en mulig EM-plass.

Publisert: 07.06.19 kl. 22:48