EKEBERGSLETTA: I disse dager går Norway Cup av stabelen på Ekebergsletta i Oslo. Dette bildet er ikke knyttet til hendelsen torsdag. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Tilskuervold på Norway Cup endte med politianmeldelse

En Radøy-spiller ble slått til av en tilskuer etter bråk i en G19-kamp mot Holmlia i går. Norway Cup-arrangøren tar avstand fra det som skjedde, men tror aldri de klarer å unngå lignende hendelser helt.

Nå nettopp

– Det var ti minutter igjen av kampen da en Holmlia-spiller rev kraftig i trøya til en av våre spillere. Han reagerte med å dytte til motspilleren, og da oppsto det en del knuffing. Så kom det en løpende inn på banen og slo til vår spiller i hodet med knyttet neve, forteller Radøy-lagleder Jon Halstein Tjore til VG.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

Det var en tilskuer som slo til spilleren, får VG bekreftet fra pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt. Både tilskueren og spilleren som ble slått har blitt avhørt av politiet etter at saken ble anmeldt.

Kontaktperson for Holmlias juniorlag, Janne Gamst Andersen, sier til VG at hendelser som dette selvsagt ikke har noe på en fotballbane å gjøre. Hun vil likevel understreke at det ikke var en av lagets spillere som sto for slaget.

– Våre spillere og lagledere bidro til å dra vedkommende bort etter konfrontasjonen, sier Andersen.

les også Norway Cup setter inn væske-tiltak i varmen

Generalsekretær for Norway Cup-arrangøren Bækkelaget SK, Pål Trælvik, sier at arrangøren selvsagt tar avstand fra hendelsen, men forteller samtidig til VG at denne typen saker ikke er ukjent for dem.

– Vi har noen, men få hendelser av denne karakteren hvert år. Ofte er det publikum som har agert voldelig. Det er alltid vanskelig for et lag å ta ansvaret for sitt publikum, sier Trælvik.

I tillegg til at politiet følger opp anmeldelsen, vil gårsdagens hendelse vil følges opp av Norway Cups jury sammen med begge lagene som deltok i kampen, opplyser generalsekretæren.

Publisert: 02.08.19 kl. 11:55

