UENIGE: Ole Gunnar Solskjær er negativ til den tidlige overgangsfristen i Premier League. Det er ikke Pep Guardiola (t.h.). Her er de to managerne i aksjon under Manchester-derbyet forrige sesong. Foto: NIGEL RODDIS / EPA

Guardiola uenig med Solskjær: – Det er perfekt

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (47) er bekymret for at den tidlige overgangsfristen i Premier League kan være en ulempe for Manchester United.

– Jeg synes vi har trukket det korteste strået, for å være ærlig. Når ligaen vår starter, er det fortsatt tre uker igjen (av overgangsvinduet). Det kan fortsatt være klubber som jakter på spillerne våre. Jeg synes ikke det er bra for oss, sier Solskjær i et intervju med Sky Sports.

I fjor tok nemlig Premier League grep i et forsøk på å begrense den hektiske overgangsaktiviteten som hver sesong fant sted lenge etter sesongstart. Fra og med forrige sesong stenges overgangsvinduet i Premier League før første kamp spilles. I år innebærer det at vinduet stenges på torsdag, den 8. august, klokken 18.00.

Det betyr bare at Premier League-klubber ikke kan kjøpe spillere. Men de kan fortsatt selge. I Spania, Tyskland og Frankrike er overgangsvinduet åpent helt til den 2. september. I Italia stenger det den 25. august.

Men det er ikke alle managere i Premier League som deler Solskjærs negative innstilling til dette. Manchester City-manager Pep Guardiola mener tvert imot at det er positivt.

– Jeg liker å bli ferdig med det. England er ledende på mange områder når det kommer til måten man bør gjøre ting på. Det er perfekt for manageren og klubben at overgangsvinduet er stengt når sesongen starter. Forhåpentligvis kommer resten av Europa til å følge etter England. Jeg synes det er det beste: Før første serierunde i Premier League vet man nøyaktig hvilke spillere man kommer til å bruke helt til overgangsvinduet i januar, sier Solskjærs byrival under en pressekonferanse på Manchester Citys treningsanlegg.

Den britiske journalisten Chris Wheeler, som følger Manchester United tett for storavisen Daily Mail, har forståelse for at Solskjær er misfornøyd med at Premier League-vinduet stenger før de andre ligaene.

– En klubb som United kan vanligvis si nei, i motsetning til mindre klubber, men spekulasjonene kan være forstyrrende, sier Wheeler til VG.

Han peker på Paul Pogba, som hele sommeren har blitt koblet sterkt til Real Madrid, som en spiller som kan by på utfordringer i starten av sesongen, ettersom den spanske storklubben teoretisk sett fortsatt kan signere ham frem til den 2. september.

– Så fort en spiller begynner å jobbe for en overgang, når situasjonen et nytt nivå. Hvis Pogba ønsker å forlate United, slik det har vært tilfelle de siste to årene, er spekulasjonene forstyrrende for troppen, og spilleren er åpenbart ikke fokusert på å gjøre sitt beste for United, sier Wheeler.

Ole Gunnar Solskjær og mesteparten av troppen hans er på plass i Cardiff, der de skal møte AC Milan til sommerens siste treningskamp lørdag ettermiddag. Paul Pogba, Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Matteo Darmian, Joel Pereira og Éric Bailly er av diverse årsaker ikke med på reisen.

