FLYTTELASS: Vard Haugesund-spillerne bærer med seg klær og sovesaker til en ny, og forhåpentligvis kjøligere, sovesal. Foto: Martin S. Folkvord / VG

Her flyttes 60 Norway Cup-spillere fra glovarm sovesal

Varmen skaper utfordringer på Norway Cup. Da 190 fotballgutter ble satt til å sove i en gymsal uten vinduer og et dysfunksjonelt ventilasjonsanlegg, vurderte Vard Haugesund heller å sove utendørs.

Kort etter midnatt er en stor gjeng tenåringer fra Haugesund, enkelte av dem ikledd kun boksershorts, i ferd med å bære oppblåsbare madrasser og fullstappede treningsbager ut av gymsalen på Haugerud skole. Om ikke mange timene skal de opp for å spille sine første kamper i Norway Cup.

Inne i gymsalen slår varmen mot deg når du går inn. Den eneste kilden til luft er inngangsdørene. Vinduer finnes det ikke.

– Ventilasjonsanlegget funker ikke, heller. Det har vært så varmt her at det ikke er noen sjanse for å sove, sier Arnt Fredheim til VG.

Fredheim er oppmann for Vard Haugesund, som har hatt sju ulike lag fra forskjellige aldersklasser innlosjert i gymsalen. Plusser du på spillerne fra Molde, som også har flere lag i gymsalen, lå det omtrent 190 personer i rommet fram til 60 av dem kort tid før midnatt fikk tilbud om å sove i klasserom på en skole i nærheten.

TETTPAKKET: Flere årsklasser med Vard Haugesund-spillere ligger tett i tett i gymsalen på Haugerud skole. Foto: Martin S. Folkvord / VG

Vurderte å sove ute

– Jeg har forståelse for at det er mye styr når det er en stor turnering som skal arrangeres, men å sørge for at ventilasjonsanlegget fungerer der spillerne skal sove, burde være et minimum, sier Fredheim.

Gutter 14-laget til Vard Haugesund skal spille kamp klokken 09.00 søndag morgen, og det blir dermed knapt med søvn på dem før de må stå opp igjen.

Tidligere på kvelden var Fredheim og resten av de voksne som er med Vard Haugesund på tur i tenkeboksen på om de skulle be spillerne ta med de oppblåsbare madrassene og sove på kunstgressbanen rett i nærheten av gymsalen. Men beskjeden om at det var plass til 60 spillere annensteds reddet spillerne fra en natt under stjernehimmelen.

KAOTISK: Vard Haugesund-oppmann Arnt Fredheim og spillerne hans fikk ingen optimal oppladning før Norway Cup starter på søndag. Foto: Martin S. Folkvord / VG

– Kan ikke gjøre så mye med været

Lars Grimsgård i sikkerhetsavdelingen til Norway Cup forteller at ventilasjonsanlegget ble reparert lørdag formiddag før spillerne ankom, men at det kan ta tid før det fungerer helt som det skal.

– Men cup er cup, som noen pleier å si. Å sove på klasserom og i gymsal er en del av det, sier Grimsgård til VG.

– Så du mener at situasjoner som dette er å forvente?

– Vi kan jo ikke gjøre så mye med været. De som sover i denne salen er nok ikke de eneste i Oslo som plages av varmen i natt, for å si det sånn.

ERFAREN: Lars Grimsgård har vært med å arrangere Norway Cup før. Det blir alltid hektisk dagen lagene ankommer, forteller han. Foto: Martin S. Folkvord / VG

Samtidig understreker Grimsgård at han synes det er synd at det kan bli vanskelig å sove for spillere som skal spille sin første kamp i morgen. Nå håper både Grimsgård og Fredheim at å redusere antall personer i gymsalen fra omtrent 190 til rundt 130 personer både fører til at temperaturen synker og at det går an å få sove i gymsalen.

At varmen skulle påvirke Norway Cup på andre måter har arrangøren imidlertid tatt forhåndsregler mot:

