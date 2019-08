FEIRING: Det er mye å glede seg over i Rosenborg om dagen. Her feirer de scoring mot BATE. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Mener dette grepet har snudd Rosenborgs marerittstart

TRONDHEIM (VG) Både Rosenborg-spillerne og trener Erik Horneland er enige om hva som er grunnen til at Rosenborg har gått fra bunnen av tabellen, til Eliteseriens formlag.

I slutten av april haglet kritikken mot Rosenborg og deres nye trener Erik Horneland. Mange ville ha ham sparket, og mange reagerte på at Rosenborgs Horneland gikk bort fra den klassiske 4–3–3-formasjonen.

I sin 4–4–1–1-formasjon i starten av sesongen hadde Rosenborg kun scoret to mål på tre kamper, og lå nest sist på tabellen. Da tok Horneland avgjørelsen som kan ha snudd sesongen.

– Det viktigste vi gjorde var å legge om til 4–3–3 og spille med indreløpere igjen. Det var helt essensielt og avgjørende, forteller Horneland til VG.

Han trekker også frem kontinuitet, og at «hardt arbeid lønner seg alltid over tid». Det får støtte fra sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

– Det viktigste er at trenerne og spillerne har stått i det, jobbet intenst, og jobbet sammen. Jeg synes det er mange spillere som begynner å stå frem nå, sier Bjørnebye.

En av dem er Pål Andre Helland. I Champions League-kvalifiseringen mot BATE kom han inn fra benken og avgjorde kampen. Han mener formasjonsendingen var nøkkelen til snuoperasjonen.

– Vi har gått tilbake til en formasjon som mange i klubben kan. Og så har vi fått i gang folk som er veldig gode i sine roller. Vi har jo ikke blitt elendig til å spille fotball over natten, så det er bare å få litt selvtillit, sier Helland til VG.

Kaptein Mike Jensen mener laget har jobbet hardt på treningsfeltet, og spilt på seg selvtillit. Derfor har «hele toltalpakken fått seg et løft», forklarer han til VG. I tillegg trekker han frem den nye formasjonen.

– Du ser hvordan vi fremstår nå som enhet, da ser du at folk bekler sine roller i 4–3–3 veldig godt, sier kapteinen.

Poenget med at laget har spilt på seg selvtillit nevnes av samtlige spillere, som et viktig punkt i snuoperasjonen. Veteran Tore Reginiussen mener det er helt naturlig at det tok litt tid før ting løsnet for Hornelands Rosenborg.

– Når det kommer inn en ny trener er det mye nytt. Nå har det fått satt seg litt. Fotballspillere trenger trygghet, og de som har vært her en stund er nok mest vant til den formasjonen, sier Reginiussen.

RBK møter Sarpsborg borte lørdag klokken 18.00.

