FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS Foto: SAMMEN: Her er Cristiano Ronaldo og Katheryn Mayorga fotografert på nattklubb i Las Vegas den aktuelle kvelden.

Statsadvokat: Cristiano Ronaldo blir ikke tiltalt for voldtekt

Cristiano Ronaldo blir ikke straffeforfulgt for den ti år gamle voldtektssaken i Las Vegas. Det bekrefter statsadvokaten i Clark County i en pressemelding.

Oppdatert nå nettopp

En forespørsel om straffeforfølgelse ble ifølge Clark County politidistrikt innlevert 8. juli 2019.

Nå skriver statsadvokaten i fylket, som er en del av delstaten Nevada, at saken blir henlagt fordi Cristiano Ronaldo ikke kan bevises skyldig utover enhver rimelig tvil.

– Påstandene om seksuelt overgrep kan ikke bevises. Derfor blir det ikke tatt ut tiltale mot Cristiano Ronaldo, står det i konklusjonen.

Mandag kveld ble pressemeldingen sluppet blant annet på Twitter.

les også Neymar avviser voldtektsanklagen: – Trist og smertefullt

I juni meldte Bloomberg at kvinnen trakk søksmålet mot Cristiano Ronaldo.

Dette ble kort tid senere tilbakevist av tyske Der Spiegel, som skrev at saken ikke var avsluttet, men flyttet til en annen rettsinstans.

TMZ var først ute med å omtale nyheten om at påtalemyndighetene i Clark County ikke tar ut tiltale mot Cristiano Ronaldo.

Det sivile søksmålet mot fotballstjernen pågår fortsatt, skriver Sky Sports.

Cristiano Ronaldo har hele tiden benektet voldtektsanklagene. VG har tidligere omtalt hvordan fotballspilleren har forsøkt å endre forklaring i saken.

les også Ronaldo stevnet i voldtektssak

Det var i oktober 2018 at politiet i Las Vegas gjenåpnet saken der en kvinne anklaget Cristiano Ronaldo for å ha voldtatt henne i 2009.

Katheryn Mayorga uttalte seg sist høst for første gang om saken. Hun hevdet at hun i 2009 skrev en avtale og fikk tre millioner kroner av Ronaldo for å holde stilt om saken.

– Jeg har hatt alvorlige sammenbrudd, og gang på gang klandret voldtekten. Jeg klandrer ham, og jeg klandrer meg selv for å ha signert den avtalen, sa den amerikanske kvinnen til Der Spiegel.