NEDKJØLING: De første dagene av Norway Cup 2019 er det meldt meget varmt. Dette bildet er fra åpningsshowet i 2008 hvor folk blir nedkjølt av vannslanger. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Norway Cup setter inn væske-tiltak i varmen

Norway Cup-arrangøren gjør klar flere grep som skal sørge for at spillerne får i seg nok væske i heten.

– Vi lager ekstra vann-poster og dusj-telt så folk kan gå inn å kjøle seg ned. Vi er tydelig på at spillerne må få i seg nok væske til alle lagledere og klubber, sier Pål Trælvik, generalsekretær i Norway Cup til VG.

Lørdag er det åpningsshow for det som trolig er verdens største fotballturnering for barn og unge i Oslo. Søndag starter kampene og varer til 3. august.

Rundt 30.000 spillere fra 1800 lag og 40 nasjoner deltar. De skal bo på 34 ulike skoler.

Under de første dagene er det meldt spesielt varmt i den norske hovedstaden. YR spår rundt 30 grader lørdag, søndag og mandag.

– Vi setter ut bøtter og svamper som alle lag kan bruke. Vi legger også inn vannpauser på 30–45 sekunder underveis i kampene om det blir veldig varmt og passerer 30 grader. Det er dommere og lagledere som vil bestemme dette, sier Trælvik.

Også de proffe spillerne er opptatt av å ta grep mot varmen:

Anbefaler skygge og salt

Under lagenes innsjekking vil arrangøren understreke betydningen av væske. Trælvik mener de har forberedt maksimalt av hva de kan. Rundt på spilleområdet – hovedsakelig Ekebergsletta, men også Abildsø, Furuset, Lambertseter, Rustad, Valle Hovin og Haraløkka – vil det henge fakta-plakater om væske.

– I slik varme svetter du nesten dobbelt så mange liter som du gjør vanligvis. Derfor trenger man veldig mye væske. Man må drikke før man blir tørst. Og om de unge blir lei av vann, så kan man også ty til saft, saftis, brus, te eller iste. Frukt og bær er også lurt. Man må passe på at sukkerinntaket ikke blir for høyt, men de som spiller Norway Cup trenger litt sukker, sier Eli Anne Myrvoll, klinisk ernæringsfysiolog.

Hun anbefaler å være så mye som mulig i skyggen.

– Det kan være lurt å spise ting som inneholder litt salt også, uten å overdrive. Mange sportsdrikker inneholder salter. En neve potetgull eller peanøtter, eller brødskiver med ost og skinke er andre muligheter, sier Myrvoll.

KLAR: Pål Trælvik, generalsekretær i Norway Cup, er klar for å ta imot mange tusen spillere i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Pål Trælvik tror ikke at varmen vil gjøre at banene tørre og harde under turneringen.

– Vi hadde masse regn nylig, så matten er nå i veldig god forfatning. Jeg kan nesten ikke huske at den har vært så bra før. Bymiljøetaten klipper banene nå. Det blir nydelige forhold, noe som gir færre skader, sier Trælvik.

EKSEMPEL: Petter Northug tar seg en slurk vann under kjendiskampen på turneringen i 2014. Foto: Fredrik Solstad

Bækkelagets Sportsklub har siden 1972 arrangert Norway Cup.

– Det begynner å nærme seg. Det skrus fortsatt skruer før kampene begynner søndag. Det blir et eventyr. Er det noe som er drømmenes teater så er det Norway Cup, uten å tråkke på et visst fotballag, sier Trælvik og sikter til Manchester United og Old Trafford.

Publisert: 27.07.19 kl. 08:17

