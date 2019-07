Norge J19 ble utklasset i EM-åpningen

(Norge J19 - Nederland J19 0–5) Før EM hadde J19-landslaget satt seg som mål å komme til finale. Mot Nederland fikk de en brutal start på mesterskapet.

Kampen startet på verst mulig vis for Norge da Rikke Bogetveit Nygard spilte bort ballen i forsvar. Joëlle Smits dro seg inn i 16-meteren og satte ballen i det lengste hjørnet etter drøye minuttet spilt.

Tre minutter senere åpnet det seg igjen i Norges bakre rekker, og Jonna van de Velde lobbet inn Nederlands andre fra 16 meter.

– Dette var langt unna det vi hadde sett for oss. Vi fikk en forferdelig start på kampen hvor vi blir ubesluttsomme og får to scoringer imot etter kort tid. Det er selvfølgelig en vanskelig start, men jeg synes vi hever oss og kommer tilbake i kampen etter det, sier Norges trener Nils Lexerød til VG.

Norge var også farlig frempå ved et par anledninger i første omgang, men fant ikke veien til nettmaskene.

Fire minutter før pause glapp Norges målvakt, Karen Oline Sneve, ballen rett ned i føttene til Romée Leuchter på egen femmeter og måtte hente ballen ut av nettet for tredje gang denne kampen.

Halvannet minutt senere knuste Smits Norges kaptein, Malin Skulstad Sunde, i en løpeduell og økte til 4–0.

Sneve hadde mange gode redninger, men midtveis i andre omgang glapp det igjen. 19-åringen mistet ballen, og Kirsten van de Westeringh kunne enkelt sette inn 5–0 i det åpne målet.

FINALEMÅL: Norges landslagstrener, Nils Lexerød, her i en kamp som trener for Kvik Halden tilbake i 2013. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Målet er finalen

Til tross for de stygge sifrene i åpningskampen står Lexerød fremdeles for målet om å komme til en finale.

– Det må vi gjøre, vi visste at det var et offensivt mål. Samtidig har vi hatt resultater tidligere i år som tilsier at vi skulle kunne kjempe om en plass i finalen. Dette er en gruppe spillere som har tapt to semifinaler før. Så et naturlig mål er finale. Situasjonen er at vi har alt å vinne nå, avslutter Lexerød.

Den nederlandske årgangen som utgjør J19-landslaget under EM har vunnet alle sine kamper siden de startet med det laget høsten 2018.

Norge er i gruppe med dagens motstander Nederland, Skottland (fredag 19.15) og Frankrike (mandag 19.15). De to beste lagene i gruppen går videre til semifinale. Dersom Norge kommer seg til semifinale sikrer de seg plass i neste års VM.

Publisert: 16.07.19 kl. 19:00 Oppdatert: 16.07.19 kl. 19:32