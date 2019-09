LAGARBEID: Ole Jørgen Pettersen i Groruds bydelsadministrasjon og Sissel Smeby i Romsås IL vil jobbe sammen for å redusere voldshendelser i fotballen. Foto: Fredrik Solstad

Oslo-bydel blar opp for å stoppe fotballvold

Bydel Grorud griper til lommeboka for at fotballklubber som sliter med vold skal kunne innføre tiltak for å dempe problemene.

Det skjer etter at NFF i mai sendte bekymringsbrev til bydelene Grorud og Gamle Oslo etter episoder med voldshendelser i forbindelse med fotballkamper.

– Detaljene om hvor mye og hvordan er ikke klare ennå, men vi kommer til å sette av et sekssifret beløp til dette de neste tre årene. Klubbene vi lager avtaler med kan for eksempel bruke det på å utdanne trenere eller ansette folk i deltidsstillinger, sier Ole Jørgen Pettersen, som er avdelingssjef for samfunn og nærmiljø i bydelsadministrasjonen i bydel Grorud.

Dette faller i god jord hos Sissel Smeby, som er nestleder i Romsås IL. Romsås er én av klubbene i bydelen som har hatt noen voldshendelser de siste årene som involverer enten spillere eller tilskuere, sist da tilskuere angrep en dommer, som NRK meldte tidligere i sommer.

– Vi er en klubb som er utelukkende driftet på frivillighet. Da kan ekstra ressurser komme godt med så vi kan hente inn dyktige personer som kan hjelpe oss med å endre holdningen hos spillerne på A- og juniorlag i klubben, sier hun.

LIKHET: Mens sønnen Øystein «Pølsa» Pettersen har representert Norge på ski i OL, har far Ole Jørgen Pettersen representert bydel Grorud i Oslo. Foto: Fredrik Solstad

– Trenger foreldre med på laget

– Men kan det være så enkelt, da? Bare gi klubbene mer penger, så forsvinner volden?

– Nei, det er jo ikke det, så ærlige må vi være. Det finnes dessverre ikke enkle svar på spørsmål som dette. Men vi må prøve, feile og prøve på nytt igjen. Forhåpentligvis kan disse pengene bidra til at klubbene kan prøve enda mer, sier avdelingssjef Pettersen i bydelsadministrasjonen.

Både Pettersen og Smeby understreker i tillegg at volden ikke er noe fotballen kan snu alene.

– Vi må endre en kultur over tid, og det gjøres ikke bare på fotballbanen. Sist vinter startet vi et samarbeid med ungdomsskolen vår og Oslo Idrettskrets. I tillegg vil vi gjerne ha foreldre og lokalsamfunn med på laget, sier Smeby.

INDRE JUSTIS: – Vi trenger å skape en sterk indre justis hos fotballagene, sier Sissel Smeby i Romsås IL. Foto: Fredrik Solstad

Bydelen lover tett oppfølging

Selv om det er hos de eldste guttene på senior- og juniorlag det har skjedd voldshendelser, har Smeby tro på å jobbe inn mot de yngre aldersklassene i klubben i tillegg til de eldste.

– På de yngre guttelagene er det lite tull, og det må vi jobbe for å beholde. Tar de med seg det oppover i årsklassene når de blir eldre, er mye gjort, sier nestlederen i Romsås.

Hun håper også at bydelen kommer til å sette krav om resultater og tilbakemeldinger om hvordan pengene blir brukt. Det kan avdelingssjef Pettersen love.

– Vi vil være med og følge opp konkret hva som gjøres og hvordan det gjøres.

Publisert: 25.09.19 kl. 10:53







