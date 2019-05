TAKK: Martin Rønning Ovenstad takker Stian Ringstad for forarbeidet til scoringen som ga Strømsgodset tre poeng på Marienlyst søndag kveld. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Godset holdt unna - Ovenstad den store helten

(Strømsgodset-Tromsø 3–1) To mann som mange, av forskjellige årsaker, hadde gitt opp i Strømsgodset, ble avgjørende da tre poeng endelig ble igjen i Drammen. Martin Rønning Ovenstad (25) ble helten.

Stian Ringstad, mye reserve siden han ble hentet til Godset før 2017-sesongen, kom på et flott raid tre minutter etter pause. Ringstad kjørte nærmest slalåm inne i Tromsøs felt, kom seg til dødlinjen - og fikk lagt ballen tilbake. Der sto den hjemvendte sønn, Martin Rønning Ovenstad, snublet nesten, men rakk å sette ballen i krysset.

Stor jubel på Marienlyst, som ikke har vært bortskjemt med seirer denne sesongen, snarere tvert imot. Martin Rønning Ovenstad var stortalentet som kanskje «druknet» litt mellom Martin Ødegaard og Iver Fossum, forlot Godset i 2017 for å spille i Østerrike.

Han hadde ikke scoret for Godset siden 2016 da han klinket ballen i mål mot Tromsø. Men det holdt hardt. Tromsø var klart best etter pause, hadde ballen mye og ofte, og det ville ikke vært verken overraskende eller ufortjent med en utligning.

Trener Simo Valakari trodde på poeng, etter at Kent Are Antonsen var sist på en Morten Gamst Pedersen-corner etter 23 minutter. Men Yacouba Sylla utlignet på en kanon av et skudd, bare to minutter etter Antonsen-goalen.

Pause: 1–1, ganske rettferdig etter spill og sjanser. Godset jobbet godt, stykket opp TIL-spillet. Og da ledermålet til Rønning Ovenstad kom tidlig i 2. omgang, ble det stort sett en kamp for å forsvare ledelsen for Strømsgodset, som gikk tomme for krefter, det var ikke vanskelig å se.

Strømsgodset holdt unna og kunne innkassere sin - bare - andre seier for sesongen. Og da Tromsø sendte alle mann i angrep, i jakten på utligningen, fikk Godset en stor mulighet. På det fjerde forsøket gikk ballen i mål, ved innbytter Johan Hove.

Tromsø beholder dermed plassen nederst på tabellen. Spillemessig gjøres det mye bra, men det hjelper lite når poengene uteblir, Runar Espejord virker helt ute av form og sjansene misbrukes gang på gang.

Publisert: 19.05.19 kl. 19:55