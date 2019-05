TOPP STEMNING: Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer og Shanice van de Sanden (bakerst) under den siste treningen Foto: Laszlo Szirtesi / Getty Images Europe

Uvirkelige tall – ingen herjer som Hegerbergs Lyon

BUDAPEST (VG) Glem Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City og de store kanonene på herresiden. Ingen dominerer som Ada Hegerbergs Lyon.

Lørdag kveld spiller det franske mesterlaget Champions League-finale, igjen, Lyons åttende. Motstander Barcelona er i sin første.

Lyon er klar favoritt og kan ta den fjerde strake tittelen, den sjette siden 2011.

Ikke rart det var strålende humør under den siste treningen på Groupama Arena i Budapest, med 22.000 grønne seter, alle vil bli brukt i finalen.

Lyon er stappfullt av stjerner, som Lucy Bronze, Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, Dzsenifer Marozsán, Saki Kumagai, Shanice van de Sanden og ikke minst Ada Hegerberg.

13 på rad

De fleste av dem var også der da det ble Champions League-seier i 2016. Dette er en erfaren, moderne seiersmaskin, av de helt sjeldne. De som syns det er irriterende at noen lag vinner for mye på herresiden, bør ikke lese videre.

Ser man på det øverste nivået er det ingen som har herjet som Europas beste kvinnelag det siste tiåret, ikke engang de to supermennene Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

TRIPPELTRIUMF: Ada Hegerberg har løftet Champions League-trofeet tre år på rad, fra venstre i 2016, 2017 og 2018. Lørdag kveld jakter hun og Lyon sin fjerde strake triumf. Foto: GETTY, PA, REUTERS

Sjekk de unike, nesten uvirkelige tallene:

13 seriegull på rad , tre av sesongene uten å tape ett eneste poeng på 22 runder, i ni av dem uten å tape én kamp. Til sammen i alle disse sesongene har Lyon fem tap.

, tre av sesongene uten å tape ett eneste poeng på 22 runder, i ni av dem uten å tape én kamp. Til sammen i alle disse sesongene har Lyon fem tap. Ada Hegerberg har vært der i fem år. I den perioden har laget, inkludert cupene, spilt 178 kamper. 160 er vunnet, 908 mål er scoret, fem kamper er tapt, alle med 0–1.

har vært der i fem år. I den perioden har laget, inkludert cupene, spilt 178 kamper. fem kamper er tapt, alle med 0–1. I snitt, mens Hegerberg har vært i klubben, har Lyon scoret over fem mål i hver eneste kamp. Ingen har flere enn Hegerberg, 194 på 165 kamper, mens spisskollega Eugénie Le Sommer har gjort 145 mål.

Etter gårsdagens trening, der Hegerberg ikke traff mål altfor ofte, ga spissen uttrykk for at det har vært en tøffere sesong denne gangen. Bare fire mål i Champions League, mot 15 i forrige sesong, tyder også på det. Totalt har hun 26 på 32 kamper, absolutt respektabelt, men halvparten av det hun endte på i sesongen før.

Hegerbergs kontrakt strekker seg over ytterligere to år, men det spekuleres i at Barcelona er interessert, noe hun sier til VG at hun ikke vet noe om.

MANNEN BAK EVENTYRET: Uten Lyon-president Jean-Michel Aulas hadde trolig Lyons kvinnelag vært en middelmådighet. Her er han sammen Barcelona-president Josep Maria Bartomeu (til venstre) og Frankrikes tidligere president François Hollande foran herrenes Champions League-møte tidligere denne sesongen. Den første kampen i Lyon endte 0–0, Messi & Co. vant 5–1 på hjemmebane. Foto: LLUIS GENE / AFP

Franske journalister som følger Lyon påpeker overfor VG at Barcelona «har penger», og de mener at det ikke er helt utenkelig med en overgang.

Lett regnestykke

Men Hegerberg blir ikke billig. Hun skal være Lyons best betalte spiller, og de samme journalistene antyder en månedslønn «et sted mellom 30. og 50.000» euro, altså mellom snaut 300.000 og 500.000 kroner, før skatt. Det rimer godt med hva NRK meldte i fjor sommer.

Den 70 år gamle programvaremilliardæren Jean-Michel Aulas betaler. Lyons president og eier er selvsagt på plass i Budapest også. På indre bane intervjues han av TV-kanaler, han filmer litt med mobilen og hans penger er den viktigste grunnen til at fotballverdens «kvinneøyne» rettes mot Lyon. Dette er klubben alle jakter på.

En av dem er motstander Barcelona, men foran finalen er Lyon ganske klar favoritt. Dersom fotball hadde vært matematikk, ville dette vært et enkelt regnestykke:

Barca ble nummer to i den spanske ligaen, bak Atlético Madrid, for tredje år på rad. Atletico røk med grusomme 0–10 sammenlagt mot Wolfsburg i 8-delsfinalen, et Wolfsburg som deretter tapte 3–6 sammenlagt mot Lyon i den neste runden.

NEDERLANDSK DUO: Det er lang tradisjon for nederlandske spillere i Barcelona. Her er Lieke Martens og Stefanie van der Gragt under gårsdagens trening. Foto: VI-Images / Getty Images Europe

Men fotball er jo ikke matematikk. Anført av nederlandske Lieke Martens og engelske Toni Duggan har Barcelona noe på gang, og da disse lagene møttes i kvartfinalen i forrige sesong var det ganske jevne kamper (1–3 sammenlagt).

– Lyon er gode, men ikke uslåelige. Chelsea ga dem en hard kamp (i semifinalen) og fjor tapte vi bare med ett mål mot dem i begge kampene, poengterte da også trener Lluis Cortés under Barcelonas pressekonferanse.

Og det skal sies: Hegerberg & Co. har mange ganger merket at kampene er jevnere i sluttfasen av cupene, når motstanderne blir skarpere. Alle de tre siste Champions League-finalene har endt særdeles dramatisk. Ingen av dem har vært over etter 90 minutter: De to første ble avgjort på straffer (Wolfsburg og PSG), og for ett år siden ble det ekstraomganger mot Wolfsburg.

Men Lyon vant hver gang.

Ingen vet like godt som Lyon hvordan man vinner.

