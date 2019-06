FINALEKLAR: John Arne Riise håper naturligvis på Liverpool-seier i finalen. Foto: Odin Jæger

John Arne Riise: «Tottenham minner meg om oss i 2005»

John Arne Riise vant Champions League med Liverpool i 2005. Han tror Liverpool gjentar den bedriften, men er ikke helt trygg.

Tekst: John Arne Riise

Når Liverpool FC lørdag 1 juni spiller nok en finale i Champions League, så banker supporterhjertet for fullt.

Etter fjorårets skuffelse i Kiev mot Real Madrid, går klubben i år inn i finalen som favoritter etter en helt ubeskrivelig sesong.

Hvorfor mener jeg vi er favoritter?

Det skal jeg etter beste evne forklare under ved å bruke hjertet som supporter, erfaringen som tidligere spiller, og ikke minst etter hva jeg har sett i år.

Man skal på ingen måte avskrive Tottenham. De har hatt en veldig god sesong og spilt god fotball, og i en finale kan alt skje, det har jeg selv erfart flere ganger, spesielt i Champions League-finalen i 2005.

De har en manager som har gjort en fantastisk jobb med laget. Det er tre uker siden siste kamp ble spilt i Premier League, og det er mer positivt for Spurs enn Liverpool.

Jeg mener Liverpool vinner av flere grunner. Tar vi liga-sesongen, så endte Liverpool 26 poeng foran Spurs.

Det er et hav!

Liverpool tapte én kamp, Spurs 13.Det viser at vi har den beste stallen. De beste spillerne, og vi dominerte kampene oftere enn hva Spurs gjorde. Vi viser at vi har en sterkere stall, og klarer å avgjøre kamper til vår fordel. Samtidig så vil laget revansjere tapet i finalen forrige sesongen. Det er en stor motivasjon.

Hvis vi går gjennom lagdelene på hvert av lagene så er det liten tvil i mine øyne hvem som er favoritter før finalen. La oss starte med keeper.

Alisson har denne sesongen bekreftet for en fantastisk keeper han er. Rolig med ballen, god i feltet og ofte matchvinnende redninger. Lloris er en god keeper, men har vist svakheter ved flere anledninger. Gjort flere tabber enn før, men også han har reddet Spurs flere ganger.

I det bakre leddet så har Liverpool i år vist hvilken fantastisk backrekke de har. De har kun sluppet inn 22 mål, mot Spurs sine 39 baklengs. Her har vi som lag vist oss utrolig sterke. Van Dijk har vært et enormt kjøp, og gjort resten av leddet og laget enda bedre og tryggere. Gomez var enorm før skaden og en perfekt partner, før Matip tok over og leverte strålende. På back-plassene har Trent og «Robbo» vært det beste backparet i Premier League. 25 assist totalt er utrolige tall. Spurs har variert mer bakover. Ofte endret på hvem som spiller, og det skaper litt usikkerhet. Mye skader også. Her er det liten tvil at LFC har levert på et høyere nivå gjennom sesongen.

På midtbanen er det jevnere. Vi har byttet på spillere, og levert bra, men det har også Spurs. Jeg syns begge lag har sterke menn på midtbanen, som alle er gode med ball og jobber hardt for laget. Fabinho har levert veldig bra i år. Men jeg ville valgt Liverpool sin midtbane på grunn av måten de jobber sammen på, og bryter ofte motstanderen i gunstige posisjoner.

Offensivt så er det ganske klart hvem som er best.

Liverpool sin offensive rekke er fenomenal. Er de tre fremme friske så er de veldig vanskelige å stoppe. Og det er her jeg ser store muligheter for oss i finalen.

Mané, Firmino og Salah har kvaliteter som vil skape store problemer for Spurs sin backrekke. Jeg mener at vi er et mye bedre offensivt lag. Vi scoret også 22 mål mer enn Spurs i sesongen.

Men så har vi dette med finale da. Alt kan skje. Alle hever seg til finalen. Hva som har skjedd tidligere i sesongen betyr så lite. Favoritter eller ikke. Det er snakk om en finale i Champions League. Alt som har skjedd er glemt. Dette er en finale hvor du gir alt du har, og enda mer. Dette er en kamp du kanskje aldri får oppleve igjen.

Tottenham i årets CL minner veldig om da vi vant i 2005... Det er en tanke jeg helst vil legge fra meg, men den ligger der. Mot alles odds er de i finalen. Slik vi var mot AC Milan. Vi var heller ikke favoritter. Men som jeg skrev over, i en finale kan alt skje. La oss håpe historien ikke gjentar seg med at underdogen vinner

Liverpool er favoritter, det tror jeg faktisk Tottenham supportere er enige i, men, og det er et stort MEN, Tottenham kan absolutt vinne denne kampen. De har mange gode spillere som kan avgjøre. Og gode spillere løfter seg i store kamper. La oss håper Liverpool spillerne gjør det samme. Da blir det seier til oss røde.

